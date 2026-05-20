Aziz Yıldırım'dan teknik direktör ve santrfor müjdesi

Fenerbahçe'de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım'dan camiayı heyecanlandıran flaş açıklamalar geldi. Gündeme ve seçim sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulunan Yıldırım; mevcut yönetimin ibra edilmesi, yeni teknik direktör arayışları ve yapılacak yıldız transferler hakkında çok net mesajlar verdi.
Camia içinde yeni bir tartışma ortamı yaratmak istemediklerini ve birlik beraberlik mesajı verdiklerini vurgulayan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe’ye yeni bir olay ve tartışma konusu yaratmayalım. Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerinin şahsım adına ibra edilmesini tavsiye ediyorum. Her iki dönemi de ibra edeceğiz ve Fenerbahçe yoluna birlik, beraberlik içinde devam edecek." sözleriyle mevcut yönetime zeytin dalı uzattı.
Kulübün son 12 yıllık gidişatını değiştirmek amacıyla yola çıktıklarını belirten deneyimli spor adamı, oluşturdukları yeni yönetim kurulunu Cuma günü basına tanıtacaklarını müjdeledi. Takımın mevcut iskeletinin oldukça güçlü olduğuna da dikkat çeken Yıldırım, "Şampiyon olmamız için her şey uygun, iyi bir takımımız var ancak takviyelere ihtiyacımız var! Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız yaklaşan Dünya Kupası'na gitmiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Taraftarın en çok merak ettiği teknik direktör konusuna da açıklık getiren Aziz Yıldırım, görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Yerli veya yabancı hoca konusunu hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama bilin ki arka planda Türk eski oyuncularımız olacak." dedi. Transfer çalışmalarına da resmen başladıklarını duyuran Yıldırım, "Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da olacağım ve o saatlerde santrfor konusu için çok kritik bir toplantı yapacağız!" diyerek forvet transferi için düğmeye basıldığını ilan etti.
