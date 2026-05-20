TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Beşiktaş’taki Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleştirilen toplantıda TFF’yi temsilen Başkan Hacıosmanoğlu ile beraber Genel Sekreter Abdullah Ayaz’ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile UEFA’ya üye ülke federasyonlarının başkanları ve üst düzey yöneticileri de yer aldı. UEFA Başkanı Ceferin, toplantının öncesinde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na bir plaket hediye etti.

Avrupa futbolunun gündeminde yer alan önemli konu başlıklarının görüşüldüğü toplantıda, mevcut UEFA erkek milli takım müsabaka formatları kapsamlı bir şekilde incelendi. Tüm üye ülke federasyonlarının temsilcileriyle yapılan istişarelerin ardından yeni müsabaka formatlarının EURO 2028 sonrasında uygulanması yönünde karar alındı. Yeni müsabaka formatları, önümüzdeki birkaç ay içinde yapılacak olan değerlendirmelerin ardından eylül ayındaki UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı’nda nihai onaya sunulacak. Yeni formatlar, bu toplantının ardından tüm detaylarıyla kamuoyuna tanıtılacak.

CEFERİN: "YENİ FORMATLAR REKABET DENGESİNİ ARTIRACAK"

Yeni formatlarla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Yeni formatlar rekabet dengesini artıracak, durağan ve heyecansız maçların sayısını azaltacak, taraftarlara daha çekici ve dinamik bir organizasyon sunacak, tüm takımlar için adil bir şekilde mücadele etme fırsatı sağlayacak ve uluslararası maç takvimine herhangi bir ek tarih dahil edilmeden uygulanacaktır. Genel olarak bu değişiklikler, UEFA erkek milli takım müsabakalarının değerini artıracak. Yeni müsabaka formatlarının hayata geçirilmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

