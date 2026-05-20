İngiltere'de play-off kaosu! Hull City direkt olarak Premier Lig'e yükselebilir

İngiltere Championship play-off finali öncesi Ada futbolunda eşine az rastlanır tarihi bir kriz yaşanıyor. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, finaldeki rakibi Southampton'ın rakiplerinin antrenmanlarını gizlice izlediği gerekçesiyle turnuvadan ihraç edilmesinin ardından yasal yollara başvurma kararı aldı. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, "Kaplanlar" lakaplı ekibin doğrudan Premier Lig'e yükselme ihtimali masada bulunuyor.

HULL CITY DOĞRUDAN PREMİER LİG'İ İSTİYOR

Geçtiğimiz haftayı finaldeki rakibi Southampton'a göre hazırlık ve taktik idmanları yaparak geçiren Hull City, alınan ani ihraç kararı sonrası finalde Middlesbrough ile eşleşmekten büyük rahatsızlık duyuyor. Yaşanan bu haksız rekabet ortamı ve rakip değişimi sebebiyle Acun Ilıcalı'nın ekibi, play-off oynamadan doğrudan Premier Lig'e yükselmek için tüm hukuki seçenekleri araştırıyor. Kulübün gerekirse final maçı sonrasında da yasal haklarını sonuna kadar kullanmakta kararlı olduğu vurgulanıyor.

SOUTHAMPTON'DAN İHRAÇ VE PUAN SİLME CEZASINA İTİRAZ

Rakiplerinin idmanını gizlice kayda aldığı gerekçesiyle Bağımsız Disiplin Komisyonu tarafından play-off'tan men edilen ve 2026-2027 sezonu için de 4 puan silme cezası alan Southampton cephesi ise karara resmen itiraz etti. Kulübün İcra Kurulu Başkanı Phil Parsons yaptığı açıklamada, "Bir ceza verilmesini kabul ediyoruz ancak bu ceza işlenen suçla kesinlikle orantısız. Geçmişte Leeds United benzer bir ihlalden 200 bin sterlin para cezası almışken, bizim 200 milyon sterlin değerindeki bu eşsiz fırsattan mahrum bırakılmamız kabul edilemez." diyerek kararın iptalini istedi.

FİNAL MAÇI İÇİN İKİ FARKLI SENARYO

Yaşanan bu yasal kaosun gölgesinde gözler Wembley'de oynanacak finalin akıbetine çevrilmiş durumda. Lig yönetimi, Hull City ile yeni rakibi Middlesbrough arasında oynanacak final maçının 23 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacağını duyurdu. Ancak Southampton'ın başlattığı itiraz sürecinin olumlu sonuçlanması ve kararın bozulması halinde, final mücadelesi Hull City ile Southampton arasında aynı gün saat 16.30'da oynanacak.