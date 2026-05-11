Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması! İlk kez tarih verdi

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün transfer gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, kamuoyunda konuşulan futbolcu ve teknik direktör isimlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL”

Transfer çalışmaları yaptıklarını doğrulayan Aziz Yıldırım, yürütülen sürecin sessiz şekilde ilerlediğini belirtti. Tecrübeli yönetici, şu ifadeleri kullandı:

"Transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil. Bu süreçte görüşmelerimiz olacak. Belki anlaşmalar da yapacağız ama tüm çalışmalarımızı ve oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım."

BASIN TOPLANTISI KARARI

Öte yandan Aziz Yıldırım’ın, 18 Mayıs Pazartesi günü düzenleyeceği basın toplantısında hem seçim süreci hem de transfer planlamasıyla ilgili yeni detaylar paylaşması bekleniyor.