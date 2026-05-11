Maç sonunda Sergen Yalçın'a su şişesi atmıştı! Cezası belli oldu

Beşiktaş’ın Konyaspor’a mağlup olarak Türkiye Kupası’na veda ettiği gecede tribünlerde gerginlik yaşandı. Maç sonunda Sergen Yalçın’a su şişesi atan taraftar gözaltına alınırken, cezası da belli oldu.

Cevdet Berker İşleyen

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, kupaya veda etti. Karşılaşma boyunca siyah-beyazlı taraftarların hedefinde teknik direktör Sergen Yalçın vardı. Mücadele sırasında yükselen tepkiler maç sonunda da devam etti.

MAÇ SONU 'ŞİŞE' ATTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından soyunma odası tüneline yönelen Sergen Yalçın’a tribünden su şişesi atıldı. Olay sonrası güvenlik güçleri harekete geçti ve şişeyi atan taraftar kısa sürede tespit edildi.

TARAFTARA MEN CEZASI

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen taraftar, savcılıkta ifade verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan şahsa, bir yıl süreyle spor müsabakalarından men cezası uygulandığı öğrenildi.

