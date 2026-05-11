Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe’nin bayrakları köprülere asıldı

2025-2026 sezonunu Euroleague, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası ile tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın bayrakları İstanbul’daki üç büyük köprüye asıldı.

Cevdet Berker İşleyen

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Üçüncü kez EuroLeague Şampiyonluğunu kazanan, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda da mutlu sona ulaşarak tarihi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın bayrakları İstanbul’daki üç büyük köprüye asıldı.

Dev bayraklar İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerini süsledi. Bayrakların köprülere asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli ekibimize yardımcı oldu" denildi.

