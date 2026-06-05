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Aziz Yıldırım'dan transfer vaatlerine 'Mbappe'li gönderme! Hakan Safi'ye seslendi

Aziz Yıldırım tüm planlarını ifşa etti. Futbol aklını Oğuz Çetin’e emanet edeceğini ve Aykut Kocaman ile görüştüğünü belirten Yıldırım, 50 milyon dolarlık bütçeyle Kadıköy'ün kapasitesini 64 bine çıkaracakları dev projenin de müjdesini verdi.

Aziz Yıldırım'dan transfer vaatlerine 'Mbappe'li gönderme! Hakan Safi'ye seslendi
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bein Sports'da katıldığı canlı yayında gündemi sarsacak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer iddialarından hakem kararlarına, stadyum projesinden teknik direktör planlarına kadar her konuda net mesajlar veren Yıldırım, adeta gövde gösterisi yaptı.

"BEN DE MBAPPE’Yİ ALIYORUM, NE OLACAK YANİ?"

Aziz Yıldırım dan transfer vaatlerine Mbappe li gönderme! Hakan Safi ye seslendi 1

Hakan Safi yönetimin transfer vaatlerine esprili ama bir o kadar da sert bir dille göndermede bulunan Aziz Yıldırım, "Karşı taraf 'Şu oyuncuyu alacağım' diyor. Yarın da ben söyleyeceğim, Mbappe'yi alacağım (gülerek). Alıyorum, ne olacak yani? Önemli olan iyi takım kurmak. Şimdi bunu söyledim, yarın da almadım! Bu değil mesele!" dedi. Adı Fenerbahçe ile anılan Luis Suarez iddialarına da son noktayı koyan Yıldırım, "Suarez için markete baktığınızda 132. sırada, çok geride. 80 milyon Euro bonservisi varmış galiba, bu yanlış. Biz istemiyoruz, oyuncuyla ilgimiz yok. İsim söyleyip de alamamak kötü olur" diyerek temkinli ve gerçekçi adımlar atacaklarını vurguladı.

"FUTBOLUN BAŞINA OĞUZ ÇETİN GEÇECEK, AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜM"

Aziz Yıldırım dan transfer vaatlerine Mbappe li gönderme! Hakan Safi ye seslendi 2

Yeni dönemdeki futbol yapılanmasını da ilk kez bu kadar net açıklayan Aziz Yıldırım, "Futbol aklımızın başında İmparator Oğuz Çetin olacak, ekibiyle çalışıyor" müjdesini verdi. Teknik direktörlük konusunda ise Aykut Kocaman ile adaylığını açıklamadan önce görüştüğünü belirterek, "'Seçim sonucuna göre konuşuruz' dedim ama söz vermedim. Başka yabancılarla da görüşüyoruz, bazı araştırmalar yapıyoruz. Kazandıktan sonra ilk hafta oturur, karar verir ve açıklarız" ifadelerini kullandı.

"HAKEM OYUNUNU ANLARIM, FİKSTÜR ADALETSİZLİĞİNİ DÜZELTECEĞİZ"

Aziz Yıldırım dan transfer vaatlerine Mbappe li gönderme! Hakan Safi ye seslendi 3

Saha dışı olaylara ve fikstür dezavantajlarına karşı çok sert bir duruş sergileyen Yıldırım, TFF’ye adeta meydan okudu. Yıldırım, "Benim takımıma hakemler oyun oynuyorsa, hemen anlarım! O zaman da gereğini yaparım! Fikstür için de herkesin şikayeti var. Dört senedir ilk maç Kadıköy'de, ikinci maç Rams Park'ta!

Bunun değişmesini talep ediyorum. Başkan seçilirsem ilk maçı orada, ikinci maçı bizim sahamızda oynayacağız. Ayrıca rakip Avrupa maçları sonrası deplasmana gitmiyor, biz gidiyoruz. Bu küçük gibi gözüken hadiseler mide bulandırıyor. Seçildikten sonra TFF'ye gidip derdimizi anlatacağız, düzelmesini istiyoruz. Atama olmayacak, beraber kura çekeceğiz, herkes görecek, kaderimizi kendimiz çekeceğiz." dedi.

50 MİLYON DOLARLIK DEV PROJE! KADIKÖY 64 BİN KİŞİ OLUYOR

Aziz Yıldırım dan transfer vaatlerine Mbappe li gönderme! Hakan Safi ye seslendi 4

Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak dev bir stad projesini de duyuran Aziz Yıldırım, Nihat Özdemir’in bu konuda çok iddialı olduğunu belirtti. Yıldırım, "Stadın kapasitesini 50 milyon dolar harcayarak 64 bine çıkartabiliriz! Nihat Özdemir izinler olursa 11 ayda yapacağını söylüyor. Kendisine teşekkür ediyoruz, seçimden sonra başlayacak herhalde. Çatı 8 metre yukarı kaldırılacak, aradaki boşluğa yeni koltuklar gelecek" diyerek Kadıköy'ün çehresini değiştirecek planı paylaştı.

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Aziz Yıldırım Aykut Kocaman Kylian Mbappe fenerbahçe real madrid Hakan Safi
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