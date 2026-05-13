SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan Vincenzo Montella bombası! İşler şimdi karışacak

Seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın listesindeki sürpriz teknik direktör sızdı. TFF'nin kapıları kapattığı Vincenzo Montella için girişimler başladı.

Aziz Yıldırım'dan Vincenzo Montella bombası! İşler şimdi karışacak
Emre Şen

Fenerbahçe'de 7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım tüm hızıyla sürerken, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Özellikle yeni sezonda takımı kime emanet edeceği büyük bir merak konusu olan Yıldırım'ın teknik direktör arayışlarında rotayı çok sürpriz bir isme, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya çevirdiği iddia edildi.

LİSTEYE GİRDİ, PLANI DÜNYA KUPASI SONRASI

Aziz Yıldırım dan Vincenzo Montella bombası! İşler şimdi karışacak 1

Başkan adaylığından çekilerek Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alma kararı alan Barış Göktürk'ün, teknik adam profili olarak daha önce Montella'yı ima ettiği ve Yıldırım ile birleşmesinin ardından bu düşüncesini bizzat masaya getirdiği belirtildi.

Seçimi kazanması halinde Aykut Kocaman'ı göreve getireceği iddia edilen Aziz Yıldırım'ın, Vincenzo Montella fikrine de oldukça sıcak baktığı ifade edildi. Yıldırım'ın, ay-yıldızlı ekiple iki yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan çalıştırıcıyı 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fenerbahçe'nin başına getirmenin planlarını yaptığı öne sürülüyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

TFF CEPHESİNDEN SERT VETO: "MÜSAADE ETMEYİZ!"

Aziz Yıldırım dan Vincenzo Montella bombası! İşler şimdi karışacak 2

Ortaya atılan bu flaş iddianın ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilirken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kapıları kesin bir dille kapattı.

Montella'nın Milli Takım'daki görevine devam etmesi gerektiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik." ifadelerini kullanarak İtalyan hocanın Milli Takım'dan ayrılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lucas Torreira'ya saldıran şahıstan kan donduran mesajlar! "Parayla tetikçi tutacağım, onu öldürmeye hakkım var"Lucas Torreira'ya saldıran şahıstan kan donduran mesajlar! "Parayla tetikçi tutacağım, onu öldürmeye hakkım var"
Uğurcan Çakır'a Galatasaray'dan tarihi jest!Uğurcan Çakır'a Galatasaray'dan tarihi jest!
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Vincenzo Montella fenerbahçe montella
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Dün doğum günüydü... Ünlü oyuncudan acı haber

Dün doğum günüydü... Ünlü oyuncudan acı haber

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.