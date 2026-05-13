Aziz Yıldırım'dan Vincenzo Montella bombası! İşler şimdi karışacak

Fenerbahçe'de 7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım tüm hızıyla sürerken, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Özellikle yeni sezonda takımı kime emanet edeceği büyük bir merak konusu olan Yıldırım'ın teknik direktör arayışlarında rotayı çok sürpriz bir isme, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya çevirdiği iddia edildi.

LİSTEYE GİRDİ, PLANI DÜNYA KUPASI SONRASI

Başkan adaylığından çekilerek Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alma kararı alan Barış Göktürk'ün, teknik adam profili olarak daha önce Montella'yı ima ettiği ve Yıldırım ile birleşmesinin ardından bu düşüncesini bizzat masaya getirdiği belirtildi.

Seçimi kazanması halinde Aykut Kocaman'ı göreve getireceği iddia edilen Aziz Yıldırım'ın, Vincenzo Montella fikrine de oldukça sıcak baktığı ifade edildi. Yıldırım'ın, ay-yıldızlı ekiple iki yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan çalıştırıcıyı 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fenerbahçe'nin başına getirmenin planlarını yaptığı öne sürülüyor.

TFF CEPHESİNDEN SERT VETO: "MÜSAADE ETMEYİZ!"

Ortaya atılan bu flaş iddianın ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilirken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kapıları kesin bir dille kapattı.

Montella'nın Milli Takım'daki görevine devam etmesi gerektiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik." ifadelerini kullanarak İtalyan hocanın Milli Takım'dan ayrılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizdi.