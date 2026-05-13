Fenerbahçe'ye UEFA'dan tarihi ceza! Kerem Aktürkoğlu ve Jose Mourinho pahalıya patladı

Fenerbahçe'ye, UEFA'dan çok ağır bir haber geldi. Sarı-lacivertli yönetimin yaptığı devasa harcamalar ve arka arkaya patlatılan bombalar, kulübün Avrupa'daki finansal limitlerini yerle bir etti.

MOURINHO VE KEREM AKTÜRKOĞLU LİMİTLERİ DELDİ!

UEFA ile yapılan kritik görüşmelerin ardından, takımın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho’nun yüklü alacakları ile Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı bütçeye resmi olarak dahil edildi.

Bu iki astronomik kalemin resmi finansal tablolara yansımasıyla birlikte, Fenerbahçe'nin UEFA tarafından belirlenen harcama limitlerini ciddi şekilde aştığı tespit edildi.

10 MİLYON EURO'LUK CEZA KESİNLEŞTİ!

Limit aşımının tespit edilmesinin ardından UEFA cephesi acımadı. Gelen son dakika bilgilerine göre; Avrupa futbolunun patronu, bütçe ihlali nedeniyle Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde ağır bir para cezası kesti.