Maradona'nın ölüm sebebi ortaya çıktı! İki doktor hakim karşısına çıktı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın ölümüne ilişkin devam eden davada ifade veren iki doktor, Maradona’nın yaşamını yitirmeden kısa süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını bıraktığını öne sürdü.

Emre Şen

Başkent Buenos Aires’e bağlı San Isidro Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Maradona’yı özel bir klinikte tedavi eden iki doktor, efsane futbolcunun son dönem sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

TANSİYON İLAÇLARINI KULLANMAYI BIRAKMIŞ

Doktorlar, Maradona’nın ölümünden kısa süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını kullanmayı bıraktığını iddia ederek, ciddi kalp rahatsızlıkları bulunan eski futbolcunun sağlık durumunun bu nedenle daha da kötüleşmiş olabileceğini ifade etti.

Soruşturmayı yürüten savcılık ise Maradona’nın geçmişten gelen kalp rahatsızlıkları ve çeşitli patolojileri bulunduğunu, buna rağmen davada sanık olarak yargılanan sağlık ekibinin bu durumu yeterince dikkate almadığını savunuyor.

Kardiyolog Oscar Franco, ifadesinde 2 Eylül 2020’de La Plata kentindeki özel Ipensa Kliniği’nde tedavi ettiği Maradona’nın, o dönemde Losartan adlı yüksek tansiyon ilacını kullandığını söyledi.

Franco, yüksek tansiyon ilacının bırakılmasının damar sistemi ve kalp kasında bozulmalara yol açarak kalp yetmezliği riskini artırabileceğini kaydetti.

Aynı klinikte 2 Kasım 2020'de Maradona’yı muayene eden dahiliye uzmanı Marcos Correa, yıldız futbolcunun kullandığı ilaçları kayıt altına alırken üç farklı psikiyatrik ilaç tespit ettiğini, ancak yüksek tansiyon için kullanılan herhangi bir ilaca rastlamadığını dile getirdi.

SAVCILIĞIN İDDİASI: EVDE TEDAVİ YETERSİZ KALDI

Arjantin’de devam eden dava, Maradona’nın ölümünün önlenebilir olup olmadığı sorusuna odaklanıyor.

Savcılık, evde uygulanan tedavinin yetersiz kaldığını, düzenli tıbbi kontrol yapılmadığını ve Maradona’nın sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen gerekli müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmediğini öne sürüyor.

Savcı ayrıca, Maradona’nın sağlık ekibinin efsane futbolcuya gerekli tıbbi müdahaleyi yapmadığını ve onu "kaderine terk ettiğini" savunuyor.

Bu kapsamda aralarında beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatrist Agustina Cosachov, hemşireler ve sağlık koordinatörlerinin bulunduğu 7 sağlık çalışanı yargılanıyor.

MARADONA'NIN ÖLÜMÜ

Maradona'nın ölümünün ardından soruşturma açılmış, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 şüpheli, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

