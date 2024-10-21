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  4. Aziz Yıldırım'dan Zico'nun sözlerine sert cevap! ''Zico'nun beyanı yalan! Brezilyalılarımıza tavsiyem, bu huylarından ivedilikle vazgeçmeleridir"

Aziz Yıldırım'dan Zico'nun sözlerine sert cevap! ''Zico'nun beyanı yalan! Brezilyalılarımıza tavsiyem, bu huylarından ivedilikle vazgeçmeleridir"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.10.2024 15:20
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bir dönem sarı-lacivertlilerde görev yapan Arthur Zico'nun kendisi hakkında yaptığı açıklamaları yalanladı. Zico'nun 16 yıl sonra böyle bir açıklama yapmasının yersiz olduğunu belirten Aziz Yıldırım, ortaya atılan iddianın doğru olmadığını söyledi.

Aziz Yıldırım'dan Zico'nun sözlerine sert cevap! ''Zico'nun beyanı yalan! Brezilyalılarımıza tavsiyem, bu huylarından ivedilikle vazgeçmeleridir"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Arthur Zico'nun kendisi hakkında söylediği sözleri yalanlayarak açıklama yaptı.

"ZICO'NUN YALAN BEYANI"

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"Bir Youtube kanalında eski teknik direktörümüz Arthur Zico'nun, Sevilla maçımızın devre arasında o dönem kalecimiz olan Volkan Demirel'i oyundan çıkarması talimatı verdiğim yönünde yalan beyanı yer almaktadır. Sevilla maçının devre arasında ben, Mahmut Uslu ve Neşet Yalçın, dönemin UEFA Başkanı Platini ve Genel Sekreter yardımcısı Infantino ile, Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın gelirlerimizin arttırılması konusunda bir toplantı yapmakla meşguldük. Devre arasında soyunma odasına gitmedim, Zico'nun söz ettiği gibi bir müdahalem olmadı. Böyle bir müdahalede bulunmuş olsaydım bunu açıkça, çekinmeden kamuoyuyla paylaşırdım. Maç bittikten sonra yönetici arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına gittik. Zico'nun bu iddiasını 16 yıl sonra gündeme taşımasındaki amacı nedir?"

"ESKİ BREZİLYALILARIMIZA TAVSİYEM..."

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"Daha çok etkileşim almak adına ismimi her verdikleri röportajda kullanmayı alışkanlık haline getiren eski Brezilyalılarımıza tavsiyem, bu huylarından ivedilikle vazgeçmeleridir. Bir gün gerekirse ben de kendileriyle ilgili yaşadıklarımı kamuoyuyla paylaştığım takdirde herkes tüm gerçekleri öğrenmiş olur."

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Volkan Demirel fenerbahçe
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