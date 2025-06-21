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Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Fatih Terim yan yana! Futbol dünyasının dikkatini çeken dev gece...

Sinan Engin’in kızı Elif Engin'in düğününde adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Futbol dünyasının önemli isimleri de düğüne katılırken paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada gündem olmayı başardı. Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gecede ön plandaydı.

Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Fatih Terim yan yana! Futbol dünyasının dikkatini çeken dev gece...
Emre Şen

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin'in düğününe futbol dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

NİKAH ŞAHİDİ OLDULAR

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Dursun Özbek, Fatih Terim, Aziz Yıldırım ve Yıldırım Demirören Sinan Engin’in kızının düğününde nikah şahitliğini yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN FOTOĞRAF

Futbol dünyasının en önde gelen isimlerinin uzun yıllar sonra aynı masada olması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

AZİZ YILDIRIM İLE DURSUN ÖZBEK YAN YANA

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın gecede yan yana olması dikkatlerden kaçmadı.

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Fatih Terim Aziz Yıldırım Yıldırım Demirören Dursun Özbek Sinan Engin
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