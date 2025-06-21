Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Fatih Terim yan yana! Futbol dünyasının dikkatini çeken dev gece...

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin'in düğününe futbol dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
Dursun Özbek, Fatih Terim, Aziz Yıldırım ve Yıldırım Demirören Sinan Engin’in kızının düğününde nikah şahitliğini yaptı.
Futbol dünyasının en önde gelen isimlerinin uzun yıllar sonra aynı masada olması sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın gecede yan yana olması dikkatlerden kaçmadı.
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