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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de başkan adayı olacak mı? Şekip Mosturoğlu cevapladı...

18.04.2023 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, sarı - lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağına dair soruyu yanıtladı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de başkan adayı olacak mı? Şekip Mosturoğlu cevapladı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, iddialı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe otobüsünü kurşunlayanların belli olduğunu dile getiren Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın ise yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

"5 YILDIZ OLAYI HALA SONUÇLANDIRILAMADI"

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Radyo Gol'de Emre Tilev'in sorularını yanıtlayan Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin otobüsünün kurşunlanması ve 1958 öncesi şampiyonlukları konusunda fikirlerinin sorulması üzerine. "Otobüsün kurşunlanmasının aydınlatılmaması bir yüz karası. Bunu sadece spor için düşünmeyin. Sosyal yaşantımız, güvenliğimiz, özgürlüklerimiz açısından düşünün. Hala aydınlatılmamış olması bence çok ayıp. Türkiye'ye yakışmıyor. İddia ediyorum bunun failleri belli. Hatta geçenlerde Fenerbahçe de basın toplantısı yaptı. Biz de görev yaptığımız dönemde aynı verilere ulaşmıştık. Faillerin kim oldukları, arka planı belli. Ama aydınlatılmak istenmiyor. Bunu ayıp olarak görüyorum. Türkiye'ye de yakışmıyor. Yıldız konusunda bana göre size göre farklı düşünceler olabilir. Şampiyonlukların yıldız hesabının sayılmasıyla ilgili. Şampiyon takım zaten şampiyon. O tescillenmiş. Ama en azından bir başvuru bu kadar uzun süre sürüncemede bırakılmaz. 2 yıl geçti veya 2.5 yıla geliyor. Hala sonuçlandırılmadı. En azından TFF, tarihçilerden spora gönül vermiş kişilerden, sporla haşır neşir olmuş komite kurar. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuna sunar. Hiçbir şey yapılmaması, halının altına süpürülmesi tartışmaları beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAKTA FAYDA VAR"

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"Bazı yöneticilerin ve bazı takımların devre arası açıklamalarına ne diyorsunuz? şeklindeki soruya Şekip Mosturoğlu, "Biz de zaman zaman yapıyorduk. Bazen gerekiyor. Bazen aşırıya kaçıyor. Dozunu bilmek lazım. Yönetici sorumluluk taşıyor. Bazı haksızlıklar karşısında temsil ettiği camianın haklarını savunmak için dile getirmeye çalışıyor. Kişisel eleştiri sınırında kaldığında, hakarete dönmediğinde onu da sağlıklı buluyorum. Konuşmakta fayda var. Dozu önemli bence" diye konuştu.

"BU İŞE EN BAŞINDAN HATALI OLUNDUĞUNU SÖYLEYEN BİR AZINLIK VARDI"

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Şekip Mosturoğlu, şike sürecinde karşılarında kamu görevlilerinin olduğunu dile getirerek, "Karşı tarafta kamu görevlileri var. Bir kısmı yargılandı bazıları sürüyor. O tarihlere dönersek insanların masumiyet karinesi ayaklar altına alındı. İnsanlar peşinen suçlu gösterildi. Medya linçi yaşadık. Herkesin bence bu işte biraz günahı var. Bu işe en başından hatalı olunduğunu söyleyen bir azınlık vardı. Daha sonra insanlar bu bilince vardılar. Adalet bir şekilde tecelli ediyor. Biz 11 senede aklandık. Tazminat davalarımızı daha yeni bitti. O da ilk derecede bitti. İstinaf, Yargıtay, belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olabilir. Üzücü, yıpratıcı bir süreç. İnşallah bir daha böyle şeyi bir daha yaşamayız" dedi.

"AZİZ YILDIRIM'IN BAŞKANLIK DÜŞÜNCESİ YOK"

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Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan Şekip Mosturoğlu, "Başkanın öyle bir şeyi yok. Sağlığı iyi. İşinin başında. Bizimle görüşüyor. Fikirleri var. Çok ileri düşünceleri var. Onları paylaşıyor. Ama bize getirdiği başkanlık gibi bir düşüncesi yok" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE İNANILMAZ EKONOMİK İMKANLAR YARATTI"

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Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin ligdeki gidişatıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Üzülüyorum tabii ki. Beklediğimiz değil bu. Hep şunu söylüyorum. Özellikle pandemi döneminden sonra son üç sezon en çekişmesiz ligler yaşandı. Özellikle ekonomik zorlukların arttığı dönemde Fenerbahçe de inanılmaz ekonomik imkanlar yaratarak bu yarışmanın içerisinde kaldı. Gönül arzu eder ki hep şampiyon olsun ama maalesef istenilen hedeflerde değil. Ama diğer branşlarda her branşta final oynuyor. Finalin bir tarafı her zaman Fenerbahçe oluyor."

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