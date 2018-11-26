Aziz Yıldırım, Fenerbahçe genel kurulunda ibra edilmedi!

İbra, genel kurulun bilançoda gösterilen ve yönetim kurulu raporunda açıklanan işlem ve hesapları kapsar.

BU KARAR NE ANLAMA GELİYOR? İbra, bir sorumluluktan kurtulma müessesesidir. Aklama, temize çıkarma demektir. TTK'deki ibra ile, yönetim kurulu üyeleri ve şirket yöneticilerinin işlemlerinin onaylandığı ve şirkete karşı sorumluluklarının kalmadığı anlaşılır. Yönetim kurulu üyeleri ilgili dönemdeki işlemlerinden aklanmış olurlar.

Şirket yönetim kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu ve bağımsız üyeler Vefa Küçük, İbrahim Kurban ve Ali İhsan Karaca ise ibra edildi.

Genel kurulda eski yönetimden başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmedi. Yapılan açıklamada bahsi geçen kişilerin 'ibrası için yeterli nisabın sağlanamadığı' belirtildi.

İbra edilmeme halinde, nasıl işlem yapılacağını eski TTK esas alınarak aşağıda izah ediliyor.

İbra edilmeme halinde, aynı genel kurul toplantısında gündemde bir madde olması veya madde olmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde yönetim kurulunun azline karar verilebilir.

İbra edilmemenin bir sonucu da ibra edilmeyenler aleyhine şirket tarafından dava açılma olanağı doğar.

Sorumluluk davasının açılması için genel kurulun ayrıca dava açılması yolunda karar alması gerekir.

Genel kurul, ibra etmemekle birlikte dava açılmasına gerek görmeyebilir.

Genel kurul dava açma kararı verirse veya dava açılmamasına karar verip de esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri dava açılması yolunda oy kullanırsa, şirket bu karar ve talep tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya zorunludur.

Uzmanlar, genel kurulun ibra edilmeyen eski yöneticileri dava etmemeleri halinde bu kez farklı bir üyenin genel kurul aleyhine dava açabileceğini; bu nedenle eski yöneticiler aleyhine tazminat da içeren hukuk davası açılmasının zorunlu olduğunu belirtiyor.

ZARAR AÇIKLANDI

Öte yandan şirketin 227.019.575 TL zarar ettiği ve kar dağıtımı yapılmayacağı belirtildi. Yapılan açıklama şöyle:

"Şirket 01.06.2017 – 31.05.2018 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 227.019.575 TL, net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağına 26.11.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmiştir." (Habertürk)

