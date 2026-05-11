Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'u geri getirecek!

Fenerbahçe'deki tarihi seçim öncesi başkan adaylarının teknik direktör listesi sızdı. Aziz Yıldırım, Ali Koç döneminde görev yapan Jorge Jesus'u getirmek için kolları sıvadı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte tüm odağını 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çeviren Fenerbahçe'de, başkan adaylarının hoca tercihleri netleşmeye başladı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, takımı emanet edecekleri teknik adamlar konusunda dünyaca ünlü isimlerle dirsek temasına geçti.

AZİZ YILDIRIM'DAN JORGE JESUS BOMBASI!

Teknik direktör koltuğu için en büyük sürpriz Aziz Yıldırım cephesinden geldi. Seçimi kazanması halinde takımı mutlak şampiyonluğa oynatacak bir isim arayan Yıldırım'ın, Ali Koç döneminde sarı-lacivertli takımı çalıştıran ve oynattığı hücum futboluyla taraftarın sevgilisi olan Portekizli efsane Jorge Jesus'u yeniden gündemine aldığı iddia edildi.

Jesus'un mevcut takımıyla olan sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erecek olması, bu tarihi geri dönüş ihtimalini güçlendiriyor.

HAKAN SAFİ CEPHESİNDE ROTASYON GENİŞ

Diğer başkan adayı Hakan Safi'nin de hoca listesi oldukça iddialı. Safi'nin yerli hoca konusundaki ilk tercihinin İsmail Kartal olduğu öğrenildi. Ancak asıl önceliğini yabancı teknik direktörden yana kullanan Safi'nin, listesinde Filipe Luis ve Sebastian Hoeness gibi Avrupa futbolunun yükselen değerlerini bulundurduğu ve görüşmelerini bu isimler üzerinden de yürüttüğü ifade edildi.

