Real Madrid'de Mbappe gelişmesi! Haber yolladı

İspanyol devinde sakatlığını atlatan dünyaca ünlü yıldız sahalara dönüyor. Başarılı futbolcunun dev turnuva öncesi özel planı ortaya çıktı.

Emre Şen
Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
İspanya La Liga devi Real Madrid'de taraftarları heyecanlandıran bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ve tedavisi tamamlanan dünyaca ünlü Fransız süperstar Kylian Mbappe, yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

DÜNYA KUPASI İÇİN FORMA GİYMEK İSTİYOR

Sakatlığını tamamen atlatan 27 yaşındaki Fransız yıldızın, yaklaşan Dünya Kupası öncesi fiziksel olarak en üst seviyeye çıkmak için özel bir motivasyona sahip olduğu ortaya çıktı.

Mbappe'nin, turnuvaya maç eksiğiyle gitmemek ve tam form tutabilmek adına La Liga'da sezonun geriye kalan son 3 maçında mutlaka süre almak istediği belirtildi. Teknik ekibin de oyuncunun ritim bulması için bu talebe olumlu yaklaştığı ve kalan maçlarda Fransız yıldıza görev vereceği öğrenildi.

İSTATİSTİKLERİYLE PARMAK ISIRTTI

Real Madrid formasıyla bu sezon olağanüstü bir performans sergileyen Kylian Mbappe, sakatlık öncesi takımının en büyük skor gücü konumundaydı. Başarılı futbolcu, eflatun-beyazlı formayla sahaya çıktığı 41 resmi maçta rakip fileleri tam 41 kez havalandırarak maç başına 1 gol ortalaması yakalarken, takım arkadaşlarına da 6 asistlik katkı sağlayarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.

