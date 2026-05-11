Amedspor kutlamalarında ilginç anlar! Amerikalı vatandaş kendinden geçti

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Süper Lig’e yükselme başarısı göstererek büyük bir zafere imza atan Amedspor'da şampiyonluk coşkusu tüm şehri sardı. Diyarbakır sokaklarında binlerce taraftarın katılımıyla adeta bir karnaval havasında geçen kutlamalara ise hiç beklenmedik sürpriz bir misafirin yaşadıkları damga vurdu.
Şehrin dört bir yanını saran coşkulu şampiyonluk kutlamalarına tam da o anlarda bölgede bulunan Amerikalı bir vatandaş denk geldi. Devasa kalabalık, yanan meşaleler ve bitmek bilmeyen tezahüratlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Amerikalı konuğun o anki tepkileri, çevredeki taraftarların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
İlk baştaki şaşkınlığını kısa sürede üzerinden atan yabancı misafir, Amedspor taraftarlarının arasına karışarak bu tarihi geceye ortak oldu. Çalınan yöresel müziklere ve coşkulu halaylara elinden geldiğince ayak uydurmaya ve ritim tutmaya çalışan Amerikalı vatandaşın o renkli ve samimi görüntüleri, sosyal medyaya düşer düşmez en çok izlenenler arasına girdi ve büyük ilgi gördü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum