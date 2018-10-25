Aziz Yıldırım FETÖ davasında tanık olarak dinlenecek

"Örgüt adına 2 milyon dolar rüşvet istemiş"

Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya'nın, Ali Fuat Babatan'dan şike davasının temyiz aşamasında kendilerine yardımcı olmasını istediğini, Babatan'ın ise yüklü miktarda para karşılığında gereken desteği vereceğini söylediğini iddia eden gizli tanık Yağmur, "Babatan, adli mercilerde olduğu gibi Yargıtay'da da Fetullah Gülen'e bağlı abilerinin olduğunu, bu işin 2 milyon dolara çözülebileceğini söyledi. Bu rakamın sebebinin ise yukarıda talimat aldığı abilerinin isteği olduğunu, paranın bir kısmının himmet, bir kısmının da işi yapacak kişilere hediye olduğunu söyledi. Kaya, 'Aziz Bey ile görüşeyim size tekrar dönerim' diyerek bürodan ayrıldı." ifadesini kullandı.

Yaklaşık bir hafta sonra Kaya'nın, Babatan'ın ofisine bir kez daha geldiğini anlatan gizli tanık Yağmur, FETÖ adına istenen rüşvete ilişkin, ikili arasında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

"Kaya, rakam ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılamayacağını sordu. Babatan bunun ticaret olmadığını, abileri tarafından bildirilen bir rakam olduğu için inisiyatifinin olamayacağını söyledi. Kaya, 'Biz de kendimiz çözeriz' diyerek ayrıldı. Babatan, Gülen terör örgütünün yargı imamı Ahmet Can'ı arayarak rakamı Aziz Yıldırım'ın kabul etmediğini söyledi. Ancak işin biraz zorlaştırılması halinde daha fazla bir miktarı kabul ederek geleceğini söyledi. Can da 'Tamam o zaman biz de öyle yaparız' dedi. Babatan aynı günün akşamı Yargıtay Tetkik Hakimi Sadettin Akyol ile buluşarak konuyu aktardı ve çalışma yapmalarını istedi."