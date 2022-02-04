Aziz Yıldırım Fenrbahçe Spor Kulübü'nde uzun yıllar boyunca başkanlık yapmıştı. Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olacağının öne sürülmesi sarı-lacivertli takıma gönül verenlerde heyecan yarattı. Fenerbahçe taraftarları Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? Aziz Yıldırım basın toplantısı ne zaman, hangi kanalda konuşacak? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Aziz Yıldırım yeniden başkan adayı olmaya hazırlandığı konuşuluyor. Olaya ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

AZİZ YILDIRIM GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde çarpıcı bir seçimle Aziz Yıldırım'ı koltuğundan ederek başkanlığa seçilen Ali Koç, sarı-lacivertli takımın aldığı sonuçlar dolayısıyla bazı taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı. 4 yıldır başarı sergilemeyen Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın tekrar başkan adayı olmaya hazırlandığı öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA KONUŞACAK?

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı yapacağı haberleri basında yer aldı. Fakat Aziz Yıldırım'dan toplantıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada Aziz Yıldırım'ın bugün saat 10.00'da basın toplantısı gerçekleştireceği yönünde paylaşımlar bulunurken, toplantının basına kapalı gerçekleştiği yönünde ifadeler de yer aldı. Basında yer alan haberlerde ise Aziz Yıldırım'ın bugün toplantı yapacağı vurgulanıyor. Fakat resmi bir açıklama gelmediği için konu hala belirsizliğini koruyor. Aziz Yıldırım, geçtiğimiz yıl 24 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında "Ben aday olmayacağım. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için toplandık." demiş ve açıklamasının devamında "Her gecenin sabahı olmaz bilin, beni kızdırmayın. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Korkuyorsunuz. Beni soyundurmayın yine." ifadelerini kullanmıştı. Aziz Yıldırım'ın bugün yapılacağı iddia edilen basın toplantısına ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...



