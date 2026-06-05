Fransa Fildişi Sahili'ne yenildi! Singo'nun Mbappe’yi kilitlediği anlar gündem oldu

Fransa ile Fildişi Sahili arasında oynanan dostluk maçı, adından yıllarca söz ettirecek bir futbol dramasına ve sürpriz bir skora sahne oldu. Horozları Cherki'nin golüne rağmen Doue ve Diallo ile vuran Fildişi Sahili, hem sahada Mbappe'yi durdurdu hem de çok konuşulacak bir gol sevinciyle Fransa'yı kendi evinde buz kestirdi.

FRANSA’YA FİLDİŞİ ŞOKU! MBAPPE’Yİ SİNGO DURDURDU, DOUE GOL SEVİNCİYLE OLAY YARATTI

Uluslararası hazırlık maçında futbol dünyasını sarsan bir sonuç ortaya çıktı. Dünya futbolunun devlerinden Fransa, kendi evinde konuk ettiği Fildişi Sahili'ne 2-1 mağlup oldu. Yıldızlar karması Fransa karşısında müthiş bir direnç ve taktik zeka gösteren Afrika temsilcisi, gecenin en çok konuşulan takımı oldu.

İLK YARI CHERKİ, İKİNCİ YARI FİLDİŞİ SAHİLİ!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, 45. dakikada Rayane Cherki'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Ancak ikinci yarıda bambaşka bir Fildişi Sahili sahnedeydi. 53. dakikada Guela Doue ile eşitliği yakalayan konuk ekip, 84. dakikada Amad Diallo'nun kaydettiği nefis golle skoru 2-1’e getirdi ve tarihi bir zafere imza attı.

KORNER BAYRAĞINA TEKME: KAMERALAR DESIRE DOUE'YE DÖNDÜ!

Maçın skorundan çok, 53. dakikada yaşanan gol sevinci manşetleri süsledi. Fildişi Sahili'ni beraberliğe taşıyan golü atan Guela Doue, sevincini yaşarken üzerinde Fransa Futbol Federasyonu (FFF) logosu bulunan korner bayrağına sert bir tekme attı. Bu provokatif ve çarpıcı sevinç esnasında yayıncı kuruluş kameralarının, Fransa forması giyen kardeşi Desire Doue’ye çevrilmesi ise maçın en dramatik ve unutulmaz anı olarak kayıtlara geçti.

SİNGO’DAN MBAPPE’YE GEÇİT YOK! GECENİN KAHRAMANI 9.3'LÜK DOUE!

Maçın bir diğer kırılma noktası ise savunmadaki müthiş bireysel performans oldu. Fildişi Sahili'nin defans oyuncusu Wilfried Singo, açık alanda yakaladığı pozisyonlarda dünya yıldızı Kylian Mbappe'ye adeta adım attırmadı ve Fransız süper starı tamamen kilitledi.

Maç sonu reytinglerinde ise 90 dakika sahada basmadık yer bırakmayan ve 9.3 reyting alan Guela Doue maçın oyuncusu seçilirken, kaleci Yahia Fofana (7.9) ve savunma hattından Agbadou (7.4) galibiyetin mimarları oldu.