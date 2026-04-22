Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? Fenerbahçe'de sürpriz hareketlilik

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de başkanlık iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım, camianın geleceği için şok bir hamle için düğmeye bastı.

"GELİN, BAŞKANI BİRLİKTE SEÇELİM"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı kulis bilgilerine göre; Fenerbahçe'deki gidişattan rahatsız olan ve yönetime muhalif duruşuyla bilinen Aziz Yıldırım, harekete geçti. Camianın önde gelen ağır toplarıyla görüşen Aziz Yıldırım'ın "Adayı birlikte belirleyelim" diyerek, Sadettin Saran yönetiminin adeta biletini kestiği iddia edildi.

HEDEF: SEÇİM KARARI ALDIRMAK

Alınan peş peşe kötü sonuçlardan rahatsızlık duyan Aziz Yıldırım'ın bu sebeple seçim kararı aldırmaya çalıştığı vurgulandı. Kişisel olarak Sadettin Saran yönetiminden rahatsız olmayan Aziz Yıldırım'ın kulübün menfaatleri için böyle bir yola baş koyduğu ifade edildi.