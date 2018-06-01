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Aziz Yıldırım: Gomis önce bize önerildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.06.2018 20:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, beIN Sports Haber'e yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük payı bulunan Bafetimbi Gomis'in sezon başında önce kendilerine önerildiğini, ancak aykut Kocaman'ın istemediğini söyledi.

Aziz Yıldırım: Gomis önce bize önerildi!

Fenerbahçe'de yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek olan tarihi olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım Galatasaray'da gol kralı olan Bafetimbi Gomis'le ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Başkan Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Sponsorluk açıklaması

"Doğuş Grubu'nun da kendi içerisinde sorunları var ve söylentiler doğru. Onları çözerseler devam edeceklerine inanıyorum..."

“Mehmet Ali Aydınlar yazdığı mektupta konuşmalardan ve bilhassa Ali Bey’in yaptığı açıklamalardan dolayı rahatsızlık duyduğunu söyledi. Seçimden sonra bakacağız.”

“Fenerbahçe’nin menfaati olduğu için, geçmişle hiçbir bağı olmadan, geleceğe dönük bir anlaşmaydı bu. O süreçte yaptık kulübe faydası oldu. Biz seçilirsek bakarız, biz değilsek Ali Bey’de sponsor bol, o sponsorluktan fazlasını getirir.”

"Hesaplarıma göre seçileceğim”

“Hemen hemen her seçimde tahmin ettiğim çıkmıştır. Bunda da çıkacağını düşünüyorum. Hesaplarıma göre seçileceğim”

"Benim dönemimde hep şampiyonluğa oynadık"

“3 Temmuz’da maddi ve manevi kayıplar oldu. Beraat kararı çıkarsa ve bu hikaye sonuçlanırsa. Maneviyi geri alamayız ama mahkemeler açacağız. Benim 20 yıllık dönemimde 6 şampiyonluk almışız, 9 kez 2. olmuşuz. Demek ki hep şampiyonluğa oynamışız. Fenerbahçe 59’dan beri her sene şampiyon olmak için mücadele etmiştir.”

“Bir yıl UEFA bizi almamış, bir yıl gidememişiz. Bunlara bakarsanız 100 milyon zarar çıkıyor zaten. 3 Temmuz hadisesinde 600 milyon dolar düşen değer var. Fenerbahçe, alacaklarını tahsil ettiği zaman hesapları sıfırlama pozisyonunda.”

“Diğer kulüplere göre çok avantajımız var. Batıyor diyorlar, batıyor dedikleri kulüp yarın bir bakarsınız artılarda.”

Gomis ilk bize geldi

"Önce bize geldi Gomis. Aykut Kocaman 'Benim istediğim tarzda bir oyuncu değil' dedi. Biz istemiyoruz, sonra diğerlerine gidiyor. Türkiye Ligi'nde böyle bir kaç futbolcu daha var. Şimdi isim vermek doğru olmaz ama ilk önce bize geldiler."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe aziz yıldırım Bafetimbi Gomis

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