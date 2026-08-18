Aziz Yıldırım'ı çıldırttı! Fransızlar'dan Fenerbahçe için olay manşet

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, sarı-lacivertli kulübün transfer politikası Fransa'da gündeme taşındı. İstanbul temsilcisinin yüksek borcuna ve UEFA'nın Finansal Fair Play kapsamında uyguladığı yaptırıma rağmen yıldız futbolcuları kadrosuna katmayı sürdürmesi dikkat çekti.

UEFA'DAN FİNANSAL FAIR PLAY CEZASI

Fenerbahçe, haziran ayının sonunda UEFA tarafından Finansal Fair Play kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Buna rağmen sarı-lacivertli yönetim, transfer çalışmalarında hız kesmeyerek önemli isimleri kadroya dahil etmeye devam etti.

UEFA'nın uyguladığı yaptırımın ardından da transfer harcamalarının sürmesi, Fransız basınının dikkat çektiği başlıca konular arasında yer aldı.

YILDIZLARIN ADRESİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu dünyaca tanınan futbolcularla güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Nathan Ake gibi önemli oyuncuları renklerine bağladı.

Bu isimler, takımda daha önce bulunan Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio ve Matteo Guendouzi gibi yıldızlarla aynı kadroda buluştu. Böylece Fenerbahçe'nin üst düzey oyuncu sayısı önemli ölçüde artarken, buna bağlı olarak maaş yükü de yükseldi.

MAAŞ BÜTÇESİ LYON'UN ÜÇ KATI

Fenerbahçe'nin futbolcular için yıllık yaklaşık 170 milyon euroluk maaş bütçesine ulaştığı belirtildi. Bu rakam, sarı-lacivertlileri Türkiye'de zirveye taşırken, en yakın takipçisi Galatasaray'ın maaş bütçesinin yaklaşık 116 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak Olimpik Lyon'un ise Capology verilerine göre futbolcu maaşları için yıllık yaklaşık 55 milyon euro harcadığı ifade edildi. Bu tabloya göre Fenerbahçe'nin yıllık maaş bütçesi, Fransız ekibinin yaklaşık üç katına denk geliyor.

AZİZ YILDIRIM'I KIZDIRAN MANŞET

Öte yandan Fransız basını, Fenerbahçe'nin transfer politikasını değerlendirirken kulübün mali yükünü de mercek altına aldı. Sarı-lacivertli kulübün yaklaşık 430 milyon euro borcu bulunduğu vurgulandı.

Yüksek borç miktarı ve UEFA'nın Finansal Fair Play yaptırımına rağmen transfer yatırımlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi doğrultusunda önemli bir ekonomik risk üstlendiği değerlendirmesi yapılırken Fransız basınının bu manşetinin Fenerbahçe yönetimini kızdırdığı öğrenildi.