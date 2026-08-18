SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'ı çıldırttı! Fransızlar'dan Fenerbahçe için olay manşet

Fenerbahçe'nin yüksek borç ve UEFA'nın Finansal Fair Play cezasına rağmen yıldız transferlerine devam etmesi Fransa'da gündem oldu. Sarı-lacivertlilerin 170 milyon euroluk maaş bütçesi, Lyon'un yaklaşık üç katına ulaştı.

Aziz Yıldırım'ı çıldırttı! Fransızlar'dan Fenerbahçe için olay manşet
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, sarı-lacivertli kulübün transfer politikası Fransa'da gündeme taşındı. İstanbul temsilcisinin yüksek borcuna ve UEFA'nın Finansal Fair Play kapsamında uyguladığı yaptırıma rağmen yıldız futbolcuları kadrosuna katmayı sürdürmesi dikkat çekti.

UEFA'DAN FİNANSAL FAIR PLAY CEZASI

Aziz Yıldırım ı çıldırttı! Fransızlar dan Fenerbahçe için olay manşet 1

Fenerbahçe, haziran ayının sonunda UEFA tarafından Finansal Fair Play kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Buna rağmen sarı-lacivertli yönetim, transfer çalışmalarında hız kesmeyerek önemli isimleri kadroya dahil etmeye devam etti.

UEFA'nın uyguladığı yaptırımın ardından da transfer harcamalarının sürmesi, Fransız basınının dikkat çektiği başlıca konular arasında yer aldı.

YILDIZLARIN ADRESİ FENERBAHÇE

Aziz Yıldırım ı çıldırttı! Fransızlar dan Fenerbahçe için olay manşet 2

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu dünyaca tanınan futbolcularla güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Nathan Ake gibi önemli oyuncuları renklerine bağladı.

Bu isimler, takımda daha önce bulunan Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio ve Matteo Guendouzi gibi yıldızlarla aynı kadroda buluştu. Böylece Fenerbahçe'nin üst düzey oyuncu sayısı önemli ölçüde artarken, buna bağlı olarak maaş yükü de yükseldi.

MAAŞ BÜTÇESİ LYON'UN ÜÇ KATI

Aziz Yıldırım ı çıldırttı! Fransızlar dan Fenerbahçe için olay manşet 3

Fenerbahçe'nin futbolcular için yıllık yaklaşık 170 milyon euroluk maaş bütçesine ulaştığı belirtildi. Bu rakam, sarı-lacivertlileri Türkiye'de zirveye taşırken, en yakın takipçisi Galatasaray'ın maaş bütçesinin yaklaşık 116 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak Olimpik Lyon'un ise Capology verilerine göre futbolcu maaşları için yıllık yaklaşık 55 milyon euro harcadığı ifade edildi. Bu tabloya göre Fenerbahçe'nin yıllık maaş bütçesi, Fransız ekibinin yaklaşık üç katına denk geliyor.

AZİZ YILDIRIM'I KIZDIRAN MANŞET

Aziz Yıldırım ı çıldırttı! Fransızlar dan Fenerbahçe için olay manşet 4

Öte yandan Fransız basını, Fenerbahçe'nin transfer politikasını değerlendirirken kulübün mali yükünü de mercek altına aldı. Sarı-lacivertli kulübün yaklaşık 430 milyon euro borcu bulunduğu vurgulandı.

Yüksek borç miktarı ve UEFA'nın Finansal Fair Play yaptırımına rağmen transfer yatırımlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi doğrultusunda önemli bir ekonomik risk üstlendiği değerlendirmesi yapılırken Fransız basınının bu manşetinin Fenerbahçe yönetimini kızdırdığı öğrenildi.

Aziz Yıldırım ı çıldırttı! Fransızlar dan Fenerbahçe için olay manşet 5

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'dan beklenmedik karar! Gönderdikleri ismi geri alıyorlarG.Saray'dan beklenmedik karar! Gönderdikleri ismi geri alıyorlar
Sebahattin Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktıSebahattin Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig UEFA son dakika fenerbahçe lyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Yeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Öğrencilerle valiz valiz para trafiği

Öğrencilerle valiz valiz para trafiği

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

İkinci yerli otomobil markası geliyor: Harekete geçildi

İkinci yerli otomobil markası geliyor: Harekete geçildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.