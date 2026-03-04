SPOR

Aziz Yıldırım iftarını Düzce Fenerbahçeliler ile yaptı

Düzceli Fenerbahçeliler, düzenlenen iftarda bir araya geldi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de iftara katıldı.

Düzce Fenerbahçeliler Derneği geleneksel iftar programını düzenledi.

Aziz Yıldırım iftarını Düzce Fenerbahçeliler ile yaptı 1

İftara Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik ile Düzce’deki Fenerbahçeliler katıldı.

"YAPTIĞI YATIRIMLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM!"

Aziz Yıldırım iftarını Düzce Fenerbahçeliler ile yaptı 2

İftar sonrası konuşma yapan Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu programa katılan herkese teşekkür etti.

Aziz Yıldırım iftarını Düzce Fenerbahçeliler ile yaptı 3

Başkan Faruk Özlü ise Düzce’yi spor şehri yapmaya kararlı olduklarını belirterek, "Düzce bir spor şehri olacak. Sloganımız bile var, ’Spor şehri Düzce’ diye. Bu amaçla yaklaşık 150 milyon TL’lik bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Spor şehrimize gelen Aziz Yıldırım’a da yaptığı yatırım için teşekkür ederim. Aziz Yıldırım, sadece bir başkan değil; Türk futbolunun mihenk taşı, Düzcemizin gurur kaynağıdır. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, sporun kardeşlik ruhuyla birbirine kenetlenen güzel ortamında Fenerbahçe Spor Kulübü’ne başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dernek yönetimi, Aziz Yıldırım’a günün anısına hediye takdim etti.
