Aziz Yıldırım iftarını Düzce Fenerbahçeliler ile yaptı

Düzce Fenerbahçeliler Derneği geleneksel iftar programını düzenledi.

İftara Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik ile Düzce’deki Fenerbahçeliler katıldı.

"YAPTIĞI YATIRIMLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM!"

İftar sonrası konuşma yapan Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu programa katılan herkese teşekkür etti.

Başkan Faruk Özlü ise Düzce’yi spor şehri yapmaya kararlı olduklarını belirterek, "Düzce bir spor şehri olacak. Sloganımız bile var, ’Spor şehri Düzce’ diye. Bu amaçla yaklaşık 150 milyon TL’lik bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Spor şehrimize gelen Aziz Yıldırım’a da yaptığı yatırım için teşekkür ederim. Aziz Yıldırım, sadece bir başkan değil; Türk futbolunun mihenk taşı, Düzcemizin gurur kaynağıdır. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, sporun kardeşlik ruhuyla birbirine kenetlenen güzel ortamında Fenerbahçe Spor Kulübü’ne başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dernek yönetimi, Aziz Yıldırım’a günün anısına hediye takdim etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır