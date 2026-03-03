MAGAZİN

Hazar Ergüçlü'nün o paylaşımı kararı kesinleştirdi! “Hoşça kal Mısır Palas”

Final kararı kesinleşen İnci Taneleri’nde veda havası başladı. 51. bölümde final yapacak dizi için setten gelen “Hoşça kal Mısır Palas” paylaşımı hayranları duygulandırdı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren İnci Taneleri için final kararı netleşti. Geçtiğimiz sezon bitmesi planlanmasına rağmen son anda devam eden dizi, bu kez kesin olarak 51. bölümde ekran macerasını sonlandıracak.

Hazar Ergüçlü nün o paylaşımı kararı kesinleştirdi! “Hoşça kal Mısır Palas” 1

“HOŞÇA KAL MISIR PALAS”

sezonuyla yoluna devam eden yapımda büyük finale yalnızca iki bölüm kaldı. Veda kararı sonrası setten gelen paylaşımlar ise duygusal anlara sahne oldu. Dizinin Dilber’i Hazar Ergüçlü ile Zerre’si Orkuncan İzan, birlikte çektirdikleri kareyi “Hoşça kal Mısır Palas” notuyla paylaştı.

Hazar Ergüçlü nün o paylaşımı kararı kesinleştirdi! “Hoşça kal Mısır Palas” 2

Bu paylaşım, final kararının kesinleştiğini ispatlarken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler tarafında final sahnesinin nasıl olacağını merak konusu oldu.

