Hazar Ergüçlü'nün o paylaşımı kararı kesinleştirdi! “Hoşça kal Mısır Palas”

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren İnci Taneleri için final kararı netleşti. Geçtiğimiz sezon bitmesi planlanmasına rağmen son anda devam eden dizi, bu kez kesin olarak 51. bölümde ekran macerasını sonlandıracak.

“HOŞÇA KAL MISIR PALAS”

sezonuyla yoluna devam eden yapımda büyük finale yalnızca iki bölüm kaldı. Veda kararı sonrası setten gelen paylaşımlar ise duygusal anlara sahne oldu. Dizinin Dilber’i Hazar Ergüçlü ile Zerre’si Orkuncan İzan, birlikte çektirdikleri kareyi “Hoşça kal Mısır Palas” notuyla paylaştı.

Bu paylaşım, final kararının kesinleştiğini ispatlarken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler tarafında final sahnesinin nasıl olacağını merak konusu oldu.