Galatasaray’da mali bayram! UEFA kararını verdi: Milyonluk ödeme için tarih netleşti!

Galatasaray için Avrupa’da kazanılan tarihi zaferlerin ardından şimdi de "hasat" zamanı başlıyor. UEFA’nın ödeme takvimine göre sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek dev meblağın detayları şu şekilde:

PARALAR YATIYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği muazzam performansla Avrupa’yı dize getiren Galatasaray, sportif başarısını finansal bir gövde gösterisine dönüştürüyor. UEFA, sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki birikmiş primlerini 27 Mart tarihinde kulübün hesabına yatıracak.

JUVENTUS ZAFERİ KASAYI PATLATTI

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan devi Juventus’u saf dışı bırakan Galatasaray, bu turu geçerek sadece prestij değil, dev bir primin de sahibi oldu. Sadece Juventus eşleşmesinden gelen tur primi 11 milyon Euro seviyesinde. 27 Mart'ta yatacak olan ödemenin, bu tur primi ve lig aşamasından gelen performans kalemlerini kapsaması bekleniyor.

TOPLAM GELİR 50 MİLYON EURO BANDINI AŞTI...

Sarı-kırmızılı kulübün bu sezonki "Devler Ligi" karnesi finansal açıdan rekorları altüst etti. İşte Galatasaray'ın kasasına giren/girecek olan ana kalemler:

Katılım Payı: 18.62 milyon Euro

Lig Aşaması Performans (Galibiyet/Beraberlik): Yaklaşık 7 milyon Euro

Sıralama ve Katsayı Payı: Yaklaşık 10-12 milyon Euro

Son 16 Tur Primi: 11 milyon Euro

Toplam Tahmini Gelir: 53.5 milyon Euro

BORÇSUZLUK VE TRANSFER İÇİN KRİTİK KAYNAK

27 Mart’ta yapılacak bu dev ödeme, Galatasaray yönetimi için de nefes aldırıcı bir nitelik taşıyor. Kulübün mevcut borç yapılandırmaları, vadesi gelen ödemeler ve özellikle yaz transfer dönemi için planlanan dev bütçe adına bu sıcak para girişi hayati önem taşıyor. UEFA'nın "mali fair-play" kriterleri açısından da kasadaki bu artı değer, sarı-kırmızılı ekibin elini güçlendirecek.

TİCARİ GELİRİ EN YÜKSEK KULÜPLER AÇIKLANDI!

UEFA yıllık raporlarında, 2025 yılı ticari geliri en yüksek 25 kulüp arasında Süper Lig'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe yer aldı.