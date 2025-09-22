Aziz Yıldırım’ın 7 sene önce söyledikleri gerçek oldu! Ali Koç başkanlığı böyle bıraktı, herkes onu konuşuyor…

Fenerbahçe seçiminde 50 sandık da açıldı. Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı. Öte yandan Ali Koç'un oy kullandığı sandıktan da Saadettin Saran önde çıktı.

AKILLARA O SÖZLER GELDİ: “YARIN BURADAN ÜZÜLEREK GİDERSİNİZ”

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 2018'de Ali Koç'a mağlup olurken kürsüde "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratlarına karşılık "Bakın ayıp oluyor ben bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor, yarın buradan üzülerek gidersiniz" demişti.

Aradan geçen 7 yılda Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’de hiç şampiyon olamadı. Ali Koç, dün akşam Sadettin Saran’a verilen tepki oylarıyla başkanlık görevini devretti. Akıllara Aziz Yıldırım’ın o sözleri geldi…

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 7 sene önceki kongrede yuhalanınca “Ben bu kulüp için hapis yattım” ifadelerini kullanmıştı:

“Herkes kendine gelsin, burası Fenerbahçe kongre salonu! 20 sene bu kulübe hizmet ettim çocuğumun nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor, yarın buradan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun. Birbirimize saygılı olalım! Saygıyı yitirirseniz Fenerbahçe bölünür.”

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler ise şu şekilde: Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Adem Köz, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ertuğrul Ergen, Ozan Vural, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz