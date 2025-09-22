SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım’ın 7 sene önce söyledikleri gerçek oldu! Ali Koç başkanlığı böyle bıraktı, herkes onu konuşuyor…

İçerik devam ediyor

Fenerbahçe taraftarının büyük umutlarla Aziz Yıldırım'ın yerine seçtiği Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık süreci dün sona erdi. Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Aziz Yıldırım’ın 2018’de kürsüde yuhalanırken söylediği o sözler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar dün gece yeniden gündem oldu.

Fenerbahçe seçiminde 50 sandık da açıldı. Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı. Öte yandan Ali Koç'un oy kullandığı sandıktan da Saadettin Saran önde çıktı.

AKILLARA O SÖZLER GELDİ: “YARIN BURADAN ÜZÜLEREK GİDERSİNİZ”

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 2018'de Ali Koç'a mağlup olurken kürsüde "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratlarına karşılık "Bakın ayıp oluyor ben bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor, yarın buradan üzülerek gidersiniz" demişti.

Aradan geçen 7 yılda Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’de hiç şampiyon olamadı. Ali Koç, dün akşam Sadettin Saran’a verilen tepki oylarıyla başkanlık görevini devretti. Akıllara Aziz Yıldırım’ın o sözleri geldi…

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 7 sene önceki kongrede yuhalanınca “Ben bu kulüp için hapis yattım” ifadelerini kullanmıştı:

“Herkes kendine gelsin, burası Fenerbahçe kongre salonu! 20 sene bu kulübe hizmet ettim çocuğumun nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor, yarın buradan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun. Birbirimize saygılı olalım! Saygıyı yitirirseniz Fenerbahçe bölünür.”

Aziz Yıldırım’ın 7 sene önce söyledikleri gerçek oldu! Ali Koç başkanlığı böyle bıraktı, herkes onu konuşuyor… 1

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler ise şu şekilde: Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Adem Köz, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ertuğrul Ergen, Ozan Vural, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

Aziz Yıldırım’ın 7 sene önce söyledikleri gerçek oldu! Ali Koç başkanlığı böyle bıraktı, herkes onu konuşuyor… 2

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHK Başkanı ve Hakem Arda Kardeşler için çarpıcı iddialar!MHK Başkanı ve Hakem Arda Kardeşler için çarpıcı iddialar!
Kasımpaşa'da İrfan Can'a olay tepki! ''Bravo sana...''Kasımpaşa'da İrfan Can'a olay tepki! ''Bravo sana...''
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.