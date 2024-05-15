Aziz Yıldırım’ın gazeteciyle yaşadığı diyalog herkesi güldürdü: ‘Atçı naber! Bu atçı ha!’

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’de yeniden başkan adayı olduğunu açıklamasının ardından bugün bir basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, başkan adaylığı ile ilgili önemli açıklamalar yaparken, basın toplantısında eğlenceli anlar da yaşandı.

Aziz Yıldırım'ın kendisine soru soran bir medya mensubu ile yaşadığı diyalog salonda gülüşmelere neden oldu.

Basın toplantısında Aziz Yıldırım'a soru sormak için Sezgin Gelmez isimli gazeteci söz aldı. Gelmez'in kendini tanıtmasının ardından Aziz Yıldırım, "Atçı naber! Bu atçı ha! Hep oyun oynuyor" sözleriyle salondaki güldürdü.

Aziz Yıldırım ile Sezgin Gelmez arasında yaşanan konuşma şu şekilde gerçekleşti:

Sezgin Gelmez: Oynamıyorum, yorum yapıyorum başkanım.

Aziz Yıldırım: (Yanındakilere dönerek) "Doğru değil mi?, Bu atçı değil mi?

Sezgin Gelmez: Biz de oynadığınızı çok söylediniz. Bunları konuştuk sizinle

Aziz Yıldırım: Neyi oynamışım.

Sezgin Gelmez: At yarışı.

Aziz Yıldırım: Ben hayatımda hiç at yarışı oynamadım. Atlarım oldu. Birilerinin hatırına at aldım. Türkiye'nin en iyi atları bendeydi. Bir tanesi aldım 600 bin pounda patladı bana... Hiçbir şey de kazanmadı. Yöneticiyken bir defa gittim. Sonra Murat Özaydınlı ile gittim bir kaç defa. O oynadı. 2 liralık oynadı, 4 lira kazandı.

Sezgin Gelmez: Başkanım siz söylemiştiniz. Şirketinizde at yarışı oynamak için para toplandığı zaman siz de 50 lira veriyormuşsunuz. Kupon tuttuğu zaman size 50 liranız geri veriliyormuş.

Aziz Yıldırım: Yalan söylüyorsun (gülerek). Sezgin, rüyanda başkalarını görüp benimle karıştırma kardeşim.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





