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Victor Osimhen'den Mauro Icardi'yi üzecek hamle! Uykuları kaçacak...

Fenerbahçe derbisinin ardından Konyaspor deplasmanında da fileleri havalandıran Galatasaray'ın dünya starı Victor Osimhen, gol krallığı yarışında zirveye adını yazdırdı. 10 resmi maçta 10 gole ulaşan Nijeryalı futbolcu, Milan Baros'u geride bırakarak kulüp tarihine geçerken Gheorghe Hagi ve Mauro Icardi'nin rekorları için geri sayıma başladı.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Victor Osimhen'den Mauro Icardi'yi üzecek hamle! Uykuları kaçacak...
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da Victor Osimhen fırtınası kopmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en büyük kozu olan 27 yaşındaki yıldız santrfor, unutulmaz bir performans sergilediği Fenerbahçe derbisinin ardından Konyaspor karşısında da boş geçmeyerek harika formunu sürdürdü.

ORBAN VE SALAH'I GEÇTİ, KRALLIKTA ZİRVEDE

Victor Osimhen den Mauro Icardi yi üzecek hamle! Uykuları kaçacak... 1

Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı attığı 2 golle derbi zaferinin baş mimarı olan Osimhen, Konya deplasmanında da sahneye çıkarak takımına kritik katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada tam 9 kez rakip fileleri sarsan Nijeryalı golcü; Orban ve Mohamed Salah gibi isimleri geride bırakarak gol krallığı yarışının zirvesine yerleşti. Sadece ligde değil, Avrupa arenasında da kaldığı yerden devam eden yıldız isim, Şampiyonlar Ligi sınavlarıyla birlikte 10 resmi maçta 10 gole ulaşarak maç başına 1 gol gibi inanılmaz bir ortalamaya imza attı.

MİLAN BAROS'U GERİDE BIRAKTI: LİGDE 50. GOL!

Victor Osimhen den Mauro Icardi yi üzecek hamle! Uykuları kaçacak... 2

Konyaspor maçında kaydettiği golle Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki 50. golüne ulaşan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Fenerbahçe derbisinde kaydettiği 2 golle eski efsanelerden Milan Baros'u geride bırakan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün Süper Lig tarihinde en fazla gol atan üçüncü yabancı oyuncusu olma unvanını ele geçirdi.

HEDEFTE HAGİ VE ICARDI VAR

Victor Osimhen den Mauro Icardi yi üzecek hamle! Uykuları kaçacak... 3

Galatasaray formasıyla "yarım dalya" yaparak 50 gol barajını aşan 27 yaşındaki santrforun yeni hedefi kulüp tarihinin zirvesindeki isimleri yakalamak. Sarı-kırmızılıların unutulmaz Rumen efsanesi Gheorghe Hagi, Süper Lig'de kaydettiği 59 golle yabancı oyuncular sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. Osimhen'in Hagi'yi yakalaması için 9, rekoru tek başına kırması için ise 10 gole ihtiyacı var.

Listenin zirvesinde ise geçen sezon ulaştığı 65 golle Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduran Mauro Icardi yer alıyor. Nijeryalı golcünün Icardi'nin 65 gollük rekoruna ortak olmak için 15, tarihi rekoru tamamen devralmak için ise 16 gole daha ihtiyacı bulunuyor. Sergilediği bu olağanüstü performansla sarı-kırmızılı taraftarları büyüleyen Osimhen'in, bu tempoyla rekorları altüst etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Mauro Icardi galatasaray Victor Osimhen
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