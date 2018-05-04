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Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.05.2018 08:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de başkanlık için Ali Koç ile yarışacak olan Aziz Yıldırım'ın listesine Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nın kardeşi Ertan Torunoğulları'nı dahil edeceği öğrenildi.

Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

Fenerbahçe kulübünün 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağan genel kurulda başkan adaylarının yönetimleri yavaş yavaş netleşiyor... Mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nın kardeşi Ertan Torunoğulları'nı listesine dahil edeceği öğrenildi.

Edelstaal Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları özellikle Hollanda, Almanya gibi ülkelerde Fenerbahçe adına mesai harcamış, "Hedef Bir Milyon Üye" kampanyasında etkin bir rol oynamıştı. Aziz ıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi halinde, Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüpleri arasındaki ezeli rekabet yeni bir boyut kazanmış olacak.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, kulübün kuruluşunun 111'inci yıl etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri'ne de duygu ve düşüncelerini aktardı. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
aziz yıldırım Ertan Torunoğulları Beşiktaş Erdal Torunoğulları

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Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çelengi bırakırken kendini de bıraksaydın ya senden nasıl kurtulucaz sıfatı bile görmek istemiyorum sevimsiz
Tepe tepe kullanın
Hayrını gör Azize bize yaramaz
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