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Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davasında yargılama başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.12.2018 14:37 | Son Güncelleme

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın, Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda Işık Eyigüngör'ü tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanmasına başlandı

Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davasında yargılama başladı

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın, geçen yılki Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik "basit tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Aziz Yıldırım ile Ali Cenk Başak katılmazken, müşteki Işık Eyigüngör ile avukatı katıldı.

Mahkeme hakimi, avukat Abdurrahim Erol tarafından, Aziz Yıldırım'ın hastalığına ilişkin sağlık raporunun mahkemeye gönderildiğini tutanağa geçirdi.

Kimlik tespitinin ardından söz verilen Işık Eyigüngör, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini söyledi.

Avukat Seyit Kaplan ise sanıklardan şikayetçi olduklarını, davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini talep etti.

Katılma taleplerine ilişkin karar veren mahkeme, talepleri kabul ederek müşteki Eyigüngör'e tekrar söz verdi.

Işık Eyigüngör, basketbol takımının kulüp başkanı olduğunu, olay günü Fenerbahçe basket takımı ile final müsabakası oynayacaklarını, maç başlamadan önce Aziz Yıldırım'ın protokol tribününe geldiğini ve kendisinin ev sahibi olarak ayağa kalkarak Yıldırım'a 'hoş geldin' diyerek elini uzattığını, Aziz Yıldırım'ın ise sağ eliyle kendisinin sol tarafına vurduğunu iddia etti.

Emniyet görevlilerinin araya girdiğini ifade eden Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım ile Ali Cenk Başak'ın kendisine yönelik parmak sallayarak, "Bitireceğim seni, daha da beter yapacağım." dediklerini ifade ederek, şikayetinin devam ettiğini belirtti.

Mahkemede tanık olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi Taner Güven, Osman Baydar ve Kasım Güngör dinlendi. Tanıkların mahkemede verdikleri ifadesinde, Aziz Yıldırım'ı tanıdıklarını, olay günü protokol tribününe gelen Yıldırım'ın, Eyigüngör'e yumruk attığı ve akabinde Ali Cenk Başak ile beraber parmak sallayarak tehdit ettiklerini ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Aziz Yıldırım ile avukatının mazeret dilekçesini kabul ederken, mazeretsiz duruşmaya katılmayan Ali Cenk Başak hakkında ise zorla getirme kararı çıkartarak duruşmayı erteledi.

Yıldırım ile Başak hakkında, sözü edilen maçtan önce çıkan olaylarda, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik "basit tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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