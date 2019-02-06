Aziz Yıldırım: Karışıklıkta tokat atmış olabilirim

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı iddiasıyla açılan davada hakkında zorla getirme kararı bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Aziz Yıldırım ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti sırasında aylık geliri sorulan Yıldırım, aylık gelirinin bazen 100 bin lira, bazen 1 milyon lira olduğunu ve inşaat işiyle ilgilendiğini söyledi. "TARAFTARIMIZA BİLET VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLER" Duruşmada savunma yapan Aziz Yıldırım, olay tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olduğunu söyleyerek, “Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ile Fenerbahçe takımları arasında final maçı vardı. Maçtan 2 gün önce Üsküdar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile maç güvenliği toplantısı yaptık. Her iki kulübün yetkilileri, federasyon yetkilileri ve emniyet yetkilileri toplantıya katıldılar. Kural olarak rakip takım taraftarlarına yüzde 10 oranında tribünde yer ayrılır. Protokol tribünleri ise beden terbiyesinin kontrolüne tabidir. Yakın Doğu Üniversitesi yetkilileri toplantıda takımımız taraftarına yüzde 10 bilet vermeyeceklerini söylemişlerdir. Federasyon yetkilileri kurala uyulmaması halinde para cezası uygulanacağını söylemiş, bunun üzerine Yakın Doğu Üniversitesi yetkilileri gerekirse cezayı ödeyeceklerini belirtmişlerdir” dedi.

SALONA GİRDİĞİMDE KÜFRETMEYE BAŞLADILAR Rakip takım yöneticisinin ’Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu maça gelmesinler, salona girişlerine izin vermeyeceğiz’ diyerek kendisini tehdit ettiklerini ifade eden Yıldırım, “Bu durumu dönemin Basketbol Federasyon CEO’su Ömer Onan’a telefonla bizzat söyledim. Bunun üzerine federasyon yetkilileri devreye girerek olaya müdahale ettiler. Taraftarımız tribüne alındı, ben de salona gittim. Salona girerken herhangi fiili bir müdahale ile karşılaşmadım. Tribüne çıktık, tribünlerde Beşiktaş taraftarı olan Asya Kartalları grubu Beşiktaş formaları giyerek yerlerini almışlardı. Salona girdiğimde bana küfretmeye başladılar” diye konuştu. "KARIŞIKLIKTA TOKAT ATMIŞ OLABİLİRİM" Yıldırım, “Tribüne girdiğimizde Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör yerinde oturuyordu. Kendisine, ‘Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu maça gelmesin, gelirlerse salona sokmam, Fenerbahçe taraftarı maça gelmesin’ sözlerinin yakışıp yakışmadığını sordum. Cevap vermedi, ayağa kalktı. Aramızda itişme kakışma başladı. Bu karışıklıkta tokat atmış olabilirim. O kadar önemli değil yani tokat atmak yapılanlar karşılığında. Benim de gözlüğüm yere düşerek kırıldı. Olaydaki mesele tokat atma meselesi değildir. Ben FETÖ tarafından şike yaptığım iddiasıyla hapishanede yattım. Bana isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.