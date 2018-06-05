Aziz Yıldırım kongre sonrası FB TV'den sessizce ayrıldı

Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu'nda oylama bitmiş ve sayıma geçilmişti. Başkan Aziz Yıldırım bir sandalyeye oturmuş, oyların sayımını takip ediyordu. İlk sandık açıldı, 'beyaz' yani Ali Koç'un oy pusulası fazla çıktı. Destekçileri "Oley" dediler...
Sonraki zarflarda da beyaz çıktı. "Oley" çekmeye devam ettiler. Sayım ilerledikçe Ali Koç'un önde olduğunu anlayan Yıldırım bir anda ayağa kalktı. Arkasından 2 kişi daha yürüdü. Önce sandıklara doğru yöneldikleri düşünüldü. Ancak oraya düz devam etti.
Yıldırım, maraton alt tribünün ortasındaki tünele doğru yöneldi. Bu sırada tezahüratlar arttı. Başkan bir anda durdu, geri döndü. Numaralı tribüne doğru bakmaya çalıştı. Güneş gözlerine geliyordu. Elini alnına koyarak güneş ışıklarını kesti. Son bir kez, veda edercesine tribünlere baktı.
4-5 saniyelik bu bakışın ardından döndü, büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı ile içeri girdi. Herkes Yıldırım'ın stadı terkettiğini söylüyordu. Başkan, bir saate yakın otoparkta dolaştı. Bu arada Yıldırım'ın sonuçlar için 'totem' yaptığı dedikoduları dolaşmaya başladı. Otoparktan FB TV'ye geçti. İçerideki çalışanlara durumun ne olduğunu sordu. "Başkanım, Ali Koç 16 bin oyla kazandı" denilince, "Hadi ya!" dedi başka bir şey demeden gitti.
20 YILLIK BAŞKANLIK SESSİZ SEDASIZ BİTTİ
BU sessiz ayrılış ve veda 20 yıllık bir başkan için birçok hayal kırıklığını bir arada barındırıyordu. İç dünyasında neler yaşandı bilinmez ancak Aziz Yıldırım için son derece sessiz bir veda oldu. Şimdi Fenerbahçeliler, Aziz Yıldırım'ın devir teslim törenine gelip gelmeyceğini merak ediyor. Ancak seçimden bu yana sessiziliğini koruyan Yıldırım renk vermiyor.
LOCADAKİ YALNIZ ADAMIN RİCASI
Aziz Yıldırım ekibinden biri dışında herkes gitmişti. Tek başına oturan Metin Doğan üzgündü. "Sizden başka kimse yok mu?" sorusuna, "Hepsi gitti. Ben yönetim adına sonuna kadar kalacak ve son oy sayılınca Ali Koç'u tebrik edip öyle ayrılacağım" karşılığını verdi.
Doğan, sonra üyelerin Aziz Yıldırım aleyhine bağırmaması için Koç'un ekibinden Semih Özsoy'a ricada bulundu. Özsoy da delegelerden Yıldırım aleyhine bağırmamalarını istedi.
(Hürriyet)
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