Aziz Yıldırım kongre sonrası FB TV'den sessizce ayrıldı

Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu'nda oylama bitmiş ve sayıma geçilmişti. Başkan Aziz Yıldırım bir sandalyeye oturmuş, oyların sayımını takip ediyordu. İlk sandık açıldı, 'beyaz' yani Ali Koç'un oy pusulası fazla çıktı. Destekçileri "Oley" dediler...

Sonraki zarflarda da beyaz çıktı. "Oley" çekmeye devam ettiler. Sayım ilerledikçe Ali Koç'un önde olduğunu anlayan Yıldırım bir anda ayağa kalktı. Arkasından 2 kişi daha yürüdü. Önce sandıklara doğru yöneldikleri düşünüldü. Ancak oraya düz devam etti.

Yıldırım, maraton alt tribünün ortasındaki tünele doğru yöneldi. Bu sırada tezahüratlar arttı. Başkan bir anda durdu, geri döndü. Numaralı tribüne doğru bakmaya çalıştı. Güneş gözlerine geliyordu. Elini alnına koyarak güneş ışıklarını kesti. Son bir kez, veda edercesine tribünlere baktı.

4-5 saniyelik bu bakışın ardından döndü, büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı ile içeri girdi. Herkes Yıldırım'ın stadı terkettiğini söylüyordu. Başkan, bir saate yakın otoparkta dolaştı. Bu arada Yıldırım'ın sonuçlar için 'totem' yaptığı dedikoduları dolaşmaya başladı. Otoparktan FB TV'ye geçti. İçerideki çalışanlara durumun ne olduğunu sordu. "Başkanım, Ali Koç 16 bin oyla kazandı" denilince, "Hadi ya!" dedi başka bir şey demeden gitti.