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Aziz Yıldırım kulüpteki odasını boşalttı, çalışanlara veda etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

20 yıl sonra başkanlık koltuğunu kaybeden Aziz Yıldırım dün kulüp binasındaki odasını boşalttı. Kulüp çalışanlarıyla da vedalaşan Yıldırım, duygulu anlar yaşadı.

Aziz Yıldırım kulüpteki odasını boşalttı, çalışanlara veda etti

Fenerbahçe'nin önceki gün yapılan kongresinde başkanlık koltuğunu Ali Koç’a bırakan Aziz Yıldırım’dan kulübe veda...

20 yıldır oturduğu başkanlık koltuğunu bırakmak zorunda kalan Yıldırım, dün sessiz sedasız kulüp binasına geldi. Odasındaki özel eşyalarını toplayan ve aracına taşıtan Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanı daha sonra kulüp çalışanlarıyla teker teker tokalaşarak vedalaştı.

Zaman zaman duygulu anların yaşandığı vedalaşmada Aziz Yıldırım, “Hepinize teşekkür ediyorum. Yıllardır burada bir arada bulunduk. Çok güzel günlerimiz geçti. Fenerbahçe’nin başarısı için bizim kadar sizler de elinizden geleni yaptınız. Artık veda vakti geldi. Ben hakkımı helal ediyorum. Siz de helal edin” diye konuştu. Kulüp çalışanları da “Biz de size teşekkür ediyoruz. Hakkımız helal olsun” dediler.

(Star)

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Anahtar Kelimeler:
aziz yıldırım Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Aziz Yıldırım gibi bir pislik temizlendi.Türk sporu çok yaşasın.
aziz yildirima yaptigi iyi seyler icin tesekkurler stad yapti tesis yapti basket sahasini yapti ama artik ozellikle futbol basarisi lazim
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