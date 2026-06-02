AZİZ YILDIRIM MI? HAKAN SAFİ Mİ?

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi transfer vaatleri gündemi belirliyor. Hakan Safi’nin Lewandowski, Greenwood, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral gibi yıldız isimlerle anılması dikkat çekerken, Aziz Yıldırım cephesinde ise Guirassy ve Vedat Muriqi hamleleri öne çıkıyor. Kongre üyelerinin vereceği karar, sarı-lacivertli kulübün geleceğini şekillendirecek.

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi adaylar fırtına gibi esiyor. Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Hakan Safi 2 yıldız ismi İstanbul’a getirdiğini ve görüşmelerin gizli bir süreçle ele alındığını açıkladı. Safi, ayrıca 2 milli oyuncunun da Fenerbahçe ile görüştüğünü belirtti. Bu isimlerin kim olduklarına dair resmi bir bilgi olmasa da araştırmalar gösteriyor ki Milli isimler Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral. Yabancı isimler için de Lewandowski ve Greenwood isimleri ön plana çıkıyor. Olursa resmen yıldızlar geçidi…

Aziz Yıldırım tarafında daha itidalli bir süreç yürütülüyor. Muriqi ve Guirassy ile anlaşıldığına dair duyumlar geliyor. Bonservislerinden bağımsız oyuncularla anlaşıldığı bilgisi mevcut. İkisi de değerli isimler. Ama Hakan Safi’nin isimlerinin yanında daha bir sönük kaldı gibi. Ayrıca stoper takviyesi içinde İngiltere’ye giden Yıldırım, Bassey ve Ake ile görüştü.

Öte yandan takımın başına gelecen teknik adam içinde Safi tarafında Conte, Montella ve Farioli isimleri var ve elbette yerli olursa İsmail Kartal. Yıldırım tarafı ise yabancı için pek sıcak değil. Yerli de biliyoruz ki Aykut Kocaman.

Bunca veri, konuşulan isimler, vaatler ve isimlerin büyüklüğüne bakılırsa Hakan Safi’nin önde olması gerekir ama seçim işi bambaşka. Aziz Yıldırım’ın her ne kadar son seçimlerde ciddi bir oy kaybı olsa da kongrede büyük bir kitlesi var. Öyle ki bu seçim işlerine sosyal medya da karar vermiyor. Fenerbahçe’nin kongre üyeleri karar verir. Bana göre ciddi bir oy vermeyen ya da boş atan bir kitle olacak. İki aday arasında sıkışıp kalan kesim olacak. Çünkü her iki adayında eksik olduğu yönler var.

Türk futbolu ve Fenerbahçe adına hayırlısı olması dileğiyle…

