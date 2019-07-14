Aziz Yıldırım nikah şahidi oldu

Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan'ın yüksek mimar olan kızı Meral Doğan, mali müşvari Hasan Tutaysalgır ile dünya evine girdi. Çiftin düğünü Konya'da bir otelin bahçesinde gerçekleşti. Düğüne davetli olarak katılan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da, çiftin nikah şahitleri arasında yer aldı. Çifti tebrik eden Yıldırım ile bazı davetliler de fotoğraf çektirdi.
F.Bahçe, Bolu'yu rahat geçti
Garry Rodrigues tek çalıştı
Yıldız futbolcu kamptan ayrıldı
Hagi'nin oğlu imzayı attı
Napoli bombayı patlattı
Trabzonspor'dan UEFA kararına itiraz
Galatasaray, Josef'i gündemine aldı
7 oyuncuya özel antrenman
İşte Galatasaray'ın yeni transferleri
Holtby transferinde tanıdık rakip!
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yerine gelecek isim
Dünyanın beklediği transfer resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum