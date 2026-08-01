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Aziz Yıldırım santrfor müjdesini verdi! "Bu hafta açıklayacağız"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulüp gündemine dair çok net mesajlar verdi. Kante'nin sözleşmesindeki detayları açıklayarak tepki gösteren Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarlara yeni santrfor transferinin müjdesini de duyurdu.

Aziz Yıldırım santrfor müjdesini verdi! "Bu hafta açıklayacağız"
Emre Şen

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkarak gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Camiaya net mesajlar veren Yıldırım, kulübün hedeflerini ve transferdeki son durumu paylaştı.

"ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM"

Kürsüde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için göreve geldiğinin altını çizen Aziz Yıldırım, kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Bunu bilin!"

KANTE KONTRATI VE YETKİ ÇIKIŞI

N'Golo Kante transferi ve oyuncunun sözleşme şartları üzerinden Ertan Torunoğulları'na sert eleştiriler yönelten Yıldırım, 5 milyon Euro'luk imaj hakkı detayına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden tek kelime konuşan yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medyaya konuşuyor, yazıyor. Sen oradan atlıyorsun. Kante'yi aldığımız paraya satarız diyor. Sana yetki verdim! Haydi bakalım! Yetkiyi de şöyle veriyorum, bugüne kadar Fenerbahçe ne kadar harcamışsa getirin, diğer borcu alacak havale edin. Adamla bir anlaşma yapmışsınız, hiç kimse onu almaz ya. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz, imaj hakkı verirken de eğer bir yerden veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon Euro imajı karşılayacak. Yapmayın konuşmayın! Yardım edin satalım dersek açıklayın kamuoyuna. Yoksa konuşmayın siz, böyle bir hakkınız yok. Kante'nin yetkisini verdim, getir imzalayacağım. Ayıp! Böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz!"

"BU HAFTA BİR SANTRFOR BİTİRİRİZ"

Hücum hattına yapılacak takviye hakkında da konuşan sarı-lacivertli kulübün başkanı, transfer çalışmalarının nokta atışı olacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Yine söylüyorum, eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hocayla, bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
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