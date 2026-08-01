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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerilim! Aziz Yıldırım ayaklandı

Fenerbahçe'nin olağan divan kurulu toplantısında ortalık karıştı. Sadettin Saran dönemi yöneticilerinden Orhan Demirel'in konuşması sırasında araya giren Aziz Yıldırım, salonda soğuk rüzgarlar estiren açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerilim! Aziz Yıldırım ayaklandı
Emre Şen

Fenerbahçe Kulübü'nün gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısına yaşanan gerginlik damga vurdu. Aziz Yıldırım ile Sadettin Saran dönemi yöneticilerinden Orhan Demirel arasında salonda karşılıklı atışma yaşandı.

DİVAN KURULU'NDA AZİZ YILDIRIM GERİLİMİ

Fenerbahçe Divan Kurulu nda gerilim! Aziz Yıldırım ayaklandı 1

Orhan Demirel'in kürsüde konuşmasını sürdürdüğü esnada salondaki havayı bir anda değiştiren çıkış Aziz Yıldırım'dan geldi. Demirel'in ifadelerine tepki gösteren Yıldırım, sert bir tonla araya girerek salondakilerin dikkatini üzerine çekti.

"YANLIŞ YANLIŞ İŞLER YAPIYORSUN"

Fenerbahçe Divan Kurulu nda gerilim! Aziz Yıldırım ayaklandı 2

Konuşması kesilen Demirel'e doğrudan seslenen Aziz Yıldırım, salonda yankı uyandıran şu ifadeleri kullandı:

"Suçlu musun Orhan, suçlu musun, suçlu musun! Bizden ne istiyorsun ya! Yanlış yanlış işler yapıyorsun."

ORHAN DEMİREL'İN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Divan Kurulu nda gerilim! Aziz Yıldırım ayaklandı 3

"Seçildiğimiz gün locadayken Sadettin Saran, "Ben Fenerbahçe başkanı oldum, siz de yönetici oldunuz. Ne eski başkanlar ne eski yönetimler hakkında asla konuşmayacaksınız. Konuşan benle birlikte olamaz' dedi. Ağzımızdan eski başkanlar, eski yönetimlerle ilgili tek kelime duymadınız. Fenerbahçe bir bütündür, yönetimler süreklilik arz eder. Burası babamızın çiftliği değil. Burası bir kulüp. Bir önceki yönetimi suçlamak bir yere vardırmıyor.

Mahmut Bey'den rica ettim, 7 tane yedek yönetim kurulu üyemiz var, çalıştı bu insanlar, onların da bu Divan'a alınmasıyla ilgili. 30 tane misafir var. Teessüf ederim. Bunlar emek harcamış, 8 ay çalışmış yönetim kurulu üyeleri. Gelmelerini arzu ederdik. Bu konuda üzgünüm.

Aziz Bey bize rica ettiğinde, kime isterseniz dedik. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadık.

Sadettin Bey'in bir hayali vardı, dostluk olsun, huzur olsun ama olmuyor, bu camiada nedense olmuyor. Bize 'Bir önceki yönetimin hesaplarını çıkarın' dediler. Çıkarsam ne olacak. Adam zaten bir sürü para ödemiş, kime ne faydası var.

'Bana bu teslim edildi' demek doğru değil. Ne yapayım, ne varsa onu yapıyoruz. Elinizdeki şey bu. Ali Bey bize makul bir yönetim bıraktı. Nakit akış açığı var, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Bu hep böyleydi.

Sadettin Bey 'Ali Bey'e de Aziz Bey'e de her maçta locada yerimiz hazırdır' dedi. Biz içimizden geleni yaptık, yer ayırdık, gelmediler, sorun yok."

Biz 9 kupa kazandık. Bir sürü kupa kaldırdık. Tanju Bey, eski yönetime bir kere teşekkür etmediniz. Ne yaptık biz, bir şey yapmadık ki. 9 kupa kazandık, biz kazanmadık ki, biz bu şansa vakıf olduk. Bir teşekkür etseydiniz ne olurdu. Bizi yok saymanın ne anlamı var, bir anlamı yok. Aziz Başkanım biz sizi seviyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
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