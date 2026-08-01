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FIFA’dan, 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Pendikspor ve Hatayspor’a transfer yasağı verildiğini açıkladı.

FIFA’dan, 4 Türk kulübüne transfer yasağı
Emre Şen

Dünya futbolunun patronu FIFA, resmi internet sitesinde yer alan transfer yasakları listesini güncelledi. Yapılan son duyuruyla birlikte Türk futbolunun farklı liglerinden dört kulübe kritik yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

3 KULÜBE 3 DÖNEM TRANSFER ENGELİ

FIFA'nın resmi yaptırım listesine yansıyan kararlara göre; Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Antalyaspor ve Pendikspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi. Söz konusu üç kulüp de belirlenen süre boyunca kadrolarına yeni oyuncu katamayacak.

HATAYSPOR'UN CEZASI KALDIRILINCAYA KADAR SÜRECEK

Açıklanan yaptırım kararlarının bir diğer muhatabı ise TFF 2. Lig temsilcisi Hatayspor oldu. FIFA, Akdeniz ekibine verilen cezanın gerekli yükümlülükler yerine getirilip resmi olarak kaldırılıncaya kadar kesintisiz şekilde devam edeceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
transfer FIFA
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