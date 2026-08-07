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Süper Lig’de 2’nci ve 3’üncü haftanın programları belli oldu

Süper Lig’de 2026-27 sezonunun 2’nci ve 3’üncü haftalarının programları açıklandı.

Süper Lig’de 2’nci ve 3’üncü haftanın programları belli oldu
Emre Şen

Süper Lig’de yeni sezon gelecek hafta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun 2’nci ve 3’üncü hafta karşılaşmalarının oynanacağı tarihler de açıklandı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, oynanacak maçlar ve tarihleri şu şekilde:

2. HAFTA PROGRAMI

21 Ağustos 2026 Cuma:

21.30 | Erzurumspor FK - Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

22 Ağustos 2026 Cumartesi:

19.00 | Çaykur Rizespor - Samsunspor (Çaykur Didi)

19.00 | Çorum FK - Kasımpaşa (Çorum Şehir Stadyumu)

21.30 | Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor (Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

23 Ağustos 2026 Pazar:

19.00 | Eyüpspor - Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 | Trabzonspor - İstanbul Başakşehir FK (Papara Park)

21.30 | Göztepe - Gençlerbirliği (Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

21.30 | Corendon Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba Stadyumu)

24 Ağustos 2026 Pazartesi:

21.30 | Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli Stadyumu)

3.HAFTA PROGRAMI

28 Ağustos 2026 Cuma:

21.30 | Gençlerbirliği - Erzurumspor FK (Eryaman Stadyumu)

29 Ağustos 2026 Cumartesi:

19.00 | Tümosan Konyaspor - Kocaelispor (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu)

21.30 | Gaziantep FK - Çaykur Rizespor (Gaziantep Stadyumu)

21.30 | Galatasaray - Göztepe (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park)

30 Ağustos 2026 Pazar:

19.00 | Eyüpspor - Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 | İstanbul Başakşehir FK - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 | Samsunspor - Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

31 Ağustos 2026 Pazartesi:

21.30 | Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor (Diyarbakır Stadyumu)

21.30 | Beşiktaş - Çorum FK (Beşiktaş Park)

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Süper Lig
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