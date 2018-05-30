Aziz Yıldırım: Terraneo, Capello ve Kloop olmayınca Vitor Pereira'yı getirdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, CNN Türk'te katıldığı bir programda açıklamalar yaptı. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları: "Fenerbahçe'nin hakkını gasp edenlerle hesaplaşılması lazım. Alacaklarımızı tahsil etmezsek, bu olaylar tekrar gündeme gelecektir. Haklarımızı geri aldıktan sonra bu davadan haklı şekilde, Fenerbahçe'nin temiz olduğunu tarihimiz boyunca söyleyeceğiz. Ben bunları yapmak için yeniden aday oluyorum. Yargıtay kararı çıkınca biz bütün mahkemeleri açarız, ve bizim Fenerbahçe hayatımız biter. Bir daha da adaylık için Fenerbahçe'nin kapısından geçmem. TARAFTARIMIZI HEYECANLANDIRMAK İÇİN NE GEREKİRSE ONU YAPACAĞIZ

20 yıllık başkanlık benim için onur, mirastır. Kongre üyelerinden tek bir isteğim, bize bir defa daha şans verin. Ben bu davanın en büyük aktörüyüm. Davayı ürkmeden, korkmadan sonuna kadar takip etmek lazım. Hem hesap soracağız, hem de içeride ve dışarıda sportif başarıyı elde etmek için her şeyi yapacağız. Taraftarlarımızı heyecanlandırmak için ne gerekirse, transfer de dahil, onu da yapacağız.

3 YIL SONRASINDA YARGITAY'DAN İSTEDİĞİMİZİ ALAMASAK DA ADAY OLMAYACAĞIM

Kumpas davasında biz yalnız kaldık. Silivri'ye sadece bizler gidip geliyoruz. Bu davayı ürkmeden, korkmadan sonuna kadar takip etmek gerekiyor. Hem hesap soracağız hem de içeride dışarıda sportif başarı için her türlü şeyi yapacağız. Taraftarı heyecanlandıracak futbol için tüm transferleri yapacağız. Yargıtay kararı çıkacaktır, çıkmazsa arkadaşlara bırakır giderim. Ama 3 yılı tamamlayacağım, hesap sormak için her şeyi yapacağım. Bu benim son kongrem, bir daha aday olmayacağım. Bu dönemden sonra Yargıtay'dan istediğimizi alamazsak da aday olmayacağım. ŞAMPİYON OLMAMIZI ENGELLEDİLER

Türk futbolunu yeniden organize etmezsek, bizim için her şey tesadüf. 2000 yılında söylediğim söz geçerli olacaktır. Bütçeyi 200-250 milyonlara çıkarırsak, Avrupa'da başarılı olabilecek seviyeye geliriz. 2011'de gelmiştik ama 3 Temmuz'u yaptılar. Galatasaray maçında hakem hatası olmasaydı, bugün şampiyon bir takımın başkanı olarak sizinle konuşacaktım ama müsaade etmediler, engellediler. Altyapının başına, Dünya Kupası bittikten sonra gelecek kişi sistemi çalıştıracak.

AVRUPA'DA OBRADOVIC GİBİ BİR ADAM VAR MI?

Basketbolun bütçesi 30 milyon Euro. Artı vergi, artı şampiyon olursa ödediğimiz bedeller var. CSKA'nın bedeli 45 milyon Euro. Real Madrid 40-45 milyon Euro. Yunan takımları bizden daha düşük. Geri kalan takımların bütçeleri bizden aşağıda. Bütçenin yüksek olması demek, iyi sporcularla güçlü kadro oluşturmak demektir. 4 sene bütçemizi 25'ten 30'lara çıkardık. Diğer bütün takımların bütçeleri bizden aşağıda. Antenörümüz Obradovic, Fenerbahçe'ye gelmeden Avrupa'da 8 kere şampiyon olmuş. Futbolda böyle bir adam var mı? Avrupa'da 8 kez şampiyon olan? UEFA İLE UZLAŞMAZSAK DAVA AÇACAĞIZ

Zidane'ı bugün getirmeye kalksanız 15 milyon Euro. Onun yöneteceği takımdaki oyuncuların değeri en az onun kadar olacaktır. Ona da bütçe yetmez. Fenerbahçe'nin 400 milyon Euro borcu var. Benim almış olduğum, Fenerbahçe'ye kazandırdığımız gayrımenkuller var. Geldiğimizde Fenerbahçe'nin 1 metrekare tapusu yoktu. Bunların değeri 300 milyon Euro. Malını satarsanız, 100 milyon Euro borcunuz kalır. 100 milyon Euro'yu Fenerbahçe her zaman öder. 2 kez UEFA'ya gidemedik. 2 milyon Euro bize olan vereceklerini ödemediler. Bunları tahsil edeceğiz. Bunları aldığınız vakit borç sıfırlanır. Hisse senetlerinden kayıplarımız için devlet ile uzlaşmaya çalışacağız. Uzlaşmazsak dava açacağız ve hak ettiğimizi alacağız.

EMRE BELÖZOĞLU'NU TERRANEO GÖNDERDİ Sportif direktör getirdik ve hiçbir şeye karışmama kararı aldık. Emre Belözoğlu'nu da o gönderdi. Van Persie'yi aldık, 20 bin kişi karşıladı, istediğimiz verimi alamadık. Anelka'yı biz aldık, Alex'i biz aldık. Bu tip büyük transferlerde yönetimin katkısı oldu. Diğer oyuncuları teknik direktörler aldı. Hatalı transferlerde, teknik direktörlerin hatası oldu. CAPELLO VE KLOPP GELMEYİNCE PEREIRA'YI ALDI Capello'yu getirecektik, Çin'den teklif aldı, oraya gideceğini söyledi. Liverpool'da çalışan Klopp ile de görüştü ama o gün Türkiye'ye gelmek istemediler. Bir gün Pereira'yı aldı ve geldi." EMRE'Yİ YÖNETİME ALACAKTIM

Emre'yi aradım, telefonu çaldı ve açılmadı. Sonra duydum ki, sözleşmesini 1 yıl uzatmış. Uzatmasaydı, yönetime alacaktım. OZAN TUFAN SÖYLEDİKLERİMİZİ YAPMIYOR

Ozan Tufan ile ben konuştum, Ali Yıldırım konuştu, başkaları konuştu. Yükselmesi ve büyümesi için yapması gerekenleri anlatmamıza rağmen yapmıyor. Biz 1 defa anlatıyoruz, antrenör 10 kere anlatıyor ama maalesef öyle bir yapısı var, olmuyor. 12 MAYIS'TA BİR KUMPAS DAHA VAR

Aykut bizim için başka bir değerdir. 3 Temmuz'u yaşayıp da orada durmak... Para yok, pul yok, başkan hapiste, yöneticiler hapiste... Böyle bir ortamda futbol takımını topluyorsunuz ve berabere kaldığınız için yarım puanla falan ligi kapatıyorsunuz. 12 Mayıs'ta bir kumpas daha var. O maçı Fenerbahçe kazansa, o maç yarıda kalırdı. Polis kaçar mı? Böyle bir şey var mı? Hepsi kumpas.