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Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe'de tarihi kongrede iki başkan adayının da yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim listeleri şöyle:

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan

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Fenerbahçe ali koç aziz yıldırım

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Aziz Yıldırım Yaptığın hizmetler için teşekkürler. Güle güle. Birazda torunlarını sev. Ali Koç hoşgeldin.
Git artık NEE OLURR AZİZ
Ne olur giT artık AZİZ
ALİ KOÇ GENÇ DİNAMİK YAPAR BU İŞİ YANİ ; ALİ KOÇ BAŞKAN FENER ŞAMPİYON GENÇ BAŞKAN GENÇ AKTİF DEMEK
ali koçun listesinde sadettin saral niye yok
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