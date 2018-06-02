Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe'de tarihi kongrede iki başkan adayının da yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim listeleri şöyle:

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan

