SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım ve Dirk Kuyt zirvesi! Fenerbahçe'de yeni görev için geri sayım

Fenerbahçe'de yeni yönetimin şekillenmesiyle birlikte kulübün futbol yapılanmasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden Dirk Kuyt, görev detaylarını görüşmek üzere Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

Aziz Yıldırım ve Dirk Kuyt zirvesi! Fenerbahçe'de yeni görev için geri sayım
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından kulübün yeni yapılanması da netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertli camianın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Dirk Kuyt'ın, yeni dönemde futbol organizasyonunda aktif bir rol üstlenmesi beklenirken, Hollandalı isim bu kapsamda Aziz Yıldırım ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İSTANBUL'A GELDİ, GÖRÜŞMESİNİ YAPTI

Aziz Yıldırım ve Dirk Kuyt zirvesi! Fenerbahçe de yeni görev için geri sayım 1

Görev tanımını netleştirmek amacıyla İstanbul'a gelen Dirk Kuyt, Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı temasların ardından Belçika'ya döndü. Seçim sürecinden önce Aziz Yıldırım ile prensip anlaşmasına varan Hollandalı futbol adamının, kulüpte üstleneceği rolün kısa süre içinde kesinleşmesi bekleniyor.

Hollandalı ismin yeni hocanın yanında yardımcı antrenör olarak görev alması bekleniyor.

GÖZLER YENİ TEKNİK DİREKTÖRDE

Aziz Yıldırım ve Dirk Kuyt zirvesi! Fenerbahçe de yeni görev için geri sayım 2

Krtli yönetimin yeni hocayı açıklamasının ardından futbol yapılanmasındaki diğer görev dağılımlauyt'ın Fenerbahçe'deki resmi görevinin netleşmesi için teknik direktör konusunun sonuçlanması bekleniyor. Sarı-laciverının da kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için Aykut Kocaman isminin yüksek sesle konuşulduğu belirtiliyor.

DORDRECHT'E VEDA EDEBİLİR

Aziz Yıldırım ve Dirk Kuyt zirvesi! Fenerbahçe de yeni görev için geri sayım 3

45 yaşındaki teknik adam şu anda Hollanda ekibi Dordrecht'in başında bulunuyor. Kuyt'ın, Fenerbahçe'deki yeni görevinin resmiyet kazanmasının ardından mevcut kulübünden ayrılarak sarı-lacivertli camiaya dönmesi bekleniyor.

EFSANE İSİM YUVASINA DÖNÜYOR

Fenerbahçe formasıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Dirk Kuyt'ın, bu kez saha kenarında ve kulübün futbol yapılanmasında görev alacak olması sarı-lacivertli taraftarlar arasında da heyecan yarattı. Yönetimin, Hollandalı ismin tecrübesinden uzun vadeli olarak faydalanmayı hedeflediği öğrenildi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Portekiz - Demokratik Kongo maç anlatımı!CANLI | Portekiz - Demokratik Kongo maç anlatımı!
Vedat Muriqi’e Prizren’de öğrencilerden büyük ilgiVedat Muriqi’e Prizren’de öğrencilerden büyük ilgi
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.