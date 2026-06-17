Aziz Yıldırım ve Dirk Kuyt zirvesi! Fenerbahçe'de yeni görev için geri sayım

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından kulübün yeni yapılanması da netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertli camianın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Dirk Kuyt'ın, yeni dönemde futbol organizasyonunda aktif bir rol üstlenmesi beklenirken, Hollandalı isim bu kapsamda Aziz Yıldırım ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İSTANBUL'A GELDİ, GÖRÜŞMESİNİ YAPTI

Görev tanımını netleştirmek amacıyla İstanbul'a gelen Dirk Kuyt, Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı temasların ardından Belçika'ya döndü. Seçim sürecinden önce Aziz Yıldırım ile prensip anlaşmasına varan Hollandalı futbol adamının, kulüpte üstleneceği rolün kısa süre içinde kesinleşmesi bekleniyor.

Hollandalı ismin yeni hocanın yanında yardımcı antrenör olarak görev alması bekleniyor.

GÖZLER YENİ TEKNİK DİREKTÖRDE

Krtli yönetimin yeni hocayı açıklamasının ardından futbol yapılanmasındaki diğer görev dağılımlauyt'ın Fenerbahçe'deki resmi görevinin netleşmesi için teknik direktör konusunun sonuçlanması bekleniyor. Sarı-laciverının da kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için Aykut Kocaman isminin yüksek sesle konuşulduğu belirtiliyor.

DORDRECHT'E VEDA EDEBİLİR

45 yaşındaki teknik adam şu anda Hollanda ekibi Dordrecht'in başında bulunuyor. Kuyt'ın, Fenerbahçe'deki yeni görevinin resmiyet kazanmasının ardından mevcut kulübünden ayrılarak sarı-lacivertli camiaya dönmesi bekleniyor.

EFSANE İSİM YUVASINA DÖNÜYOR

Fenerbahçe formasıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Dirk Kuyt'ın, bu kez saha kenarında ve kulübün futbol yapılanmasında görev alacak olması sarı-lacivertli taraftarlar arasında da heyecan yarattı. Yönetimin, Hollandalı ismin tecrübesinden uzun vadeli olarak faydalanmayı hedeflediği öğrenildi.