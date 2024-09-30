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Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu'dan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.09.2024 11:39
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Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi süren eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a ziyarette bulundu. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu'dan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti

Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi süren Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyaretleri devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM DA ZİYARET ETTİ

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Eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ı bu sabah Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ziyaret etti. Geçmiş olsun ziyaretinde Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu ve iş insanı Murat Zorlu da yer aldı.

Paylaşılan fotoğrafta Serhat Akın'ın iki bacağının da sarılı olduğu ve baş ucunda futbol oynadığı yıllardan Fenerbahçe formasının bulunduğu görüldü.

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Aziz Yıldırım Serhat Akın son dakika fenerbahçe
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