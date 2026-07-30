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Aziz Yıldırım yapacağını yaptı! Hakan Çalhanoğlu'nda ters köşe

Fenerbahçe, Rafael Leao transferi için yürüttüğü temasların yanı sıra Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu da gündemine aldı. Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, deneyimli orta sahanın transfer şartlarını detaylı şekilde değerlendiriyor.

Aziz Yıldırım yapacağını yaptı! Hakan Çalhanoğlu'nda ters köşe
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, İtalya'da yürüttüğü transfer çalışmalarında yalnızca Milan'ın yıldızı Rafael Leao ile sınırlı kalmadı. Sarı-lacivertli kulübün, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için de nabız yokladığı öne sürüldü.

İddiaya göre yönetim, deneyimli orta saha oyuncusunun mevcut sözleşme durumu ve transfer ihtimaliyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU BOMBASI

Aziz Yıldırım yapacağını yaptı! Hakan Çalhanoğlu nda ters köşe 1

Inter ile sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalyan kulübüyle henüz yeni bir kontrat imzalamadığı belirtildi.

Türkiye'ye dönme fikrine sıcak baktığı ifade edilen milli futbolcunun, Fenerbahçe'de forma giymeye de olumlu yaklaştığı dile getiriliyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetimin transfer ihtimalini yakından takip ettiği aktarıldı.

OLUMLU YANIT VERMİŞTİ

Aziz Yıldırım yapacağını yaptı! Hakan Çalhanoğlu nda ters köşe 2

Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, Hakan Çalhanoğlu seçeneğini gündeminde tuttuğu kaydedildi.

Daha önce kulüpteki seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesinde yer alan milli futbolcunun, o dönemde sarı-lacivertli takıma transfer olmaya olumlu yanıt verdiği de belirtilmişti.

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Süper Lig Hakan Çalhanoğlu son dakika fenerbahçe galatasaray
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