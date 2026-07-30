SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Hull City'den transferde tarihi transfer! Kulüp rekoru kırılacak

Premier Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, transferde hız kesmiyor. Jack Butland'ın ardından kaleyi Yunan file bekçisi Konstantinos Tzolakis ile sağlama alan İngiliz ekibi, bu transferle kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Hull City'den transferde tarihi transfer! Kulüp rekoru kırılacak
Emre Şen

Yeni sezonda Premier Lig'de boy gösterecek olan Hull City, iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, yeni sezon öncesi kale bölgesine çok önemli bir takviye daha gerçekleştiriyor.

Daha önce Rangers forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli İngiliz eldiven Jack Butland'ı renklerine bağlayan Hull City, bir süredir peşinde olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü Yunan file bekçisi Konstantinos Tzolakis transferinde de mutlu sona ulaştı.

3+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Hull City den transferde tarihi transfer! Kulüp rekoru kırılacak 1

İngiliz basınından Hull Live'da yer alan habere göre; sarı-siyahlı ekip, 23 yaşındaki milli kaleci ile 3+1 yıllık sözleşme şartlarında el sıkıştı. Genç eldivenin kulübü Olimpiakos ile de ortak noktada buluşan Hull City yönetimi, transferi resmiyete kavuşturmak için son pürüzleri gideriyor.

24 SAAT İÇİNDE İSTANBUL'A GELİYOR

Hull City den transferde tarihi transfer! Kulüp rekoru kırılacak 2

İki kulüp arasında sözleşme detayları üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının an meselesi olduğu belirtilirken, Tzolakis'in 24 saat içinde İstanbul'a gelerek kendisini Hull City'e bağlayacak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Hull City den transferde tarihi transfer! Kulüp rekoru kırılacak 3

Bu flaş transferin mali boyutu ise Ada basınında geniş yankı buldu. Haberin detaylarında, Konstantinos Tzolakis için ödenecek dev bonservis bedelinin kulüp tarihinin rekorunu kıracağı kaydedildi. Ödenecek olan miktarın, 2016-2017 sezonunda Ryan Mason transferi için kasadan çıkan 13,2 milyon Sterlin'i aşarak Hull City tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçeceği vurgulandı.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe yeni kalecisini resmen açıkladı! Göztepe yeni kalecisini resmen açıkladı!
Galatasaray çok istiyordu! O isimden 5 yıllık imzaGalatasaray çok istiyordu! O isimden 5 yıllık imza
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı hull city premier lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

FED'in faiz kararı belli oldu!

FED'in faiz kararı belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.