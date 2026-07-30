Hull City'den transferde tarihi transfer! Kulüp rekoru kırılacak

Yeni sezonda Premier Lig'de boy gösterecek olan Hull City, iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, yeni sezon öncesi kale bölgesine çok önemli bir takviye daha gerçekleştiriyor.

Daha önce Rangers forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli İngiliz eldiven Jack Butland'ı renklerine bağlayan Hull City, bir süredir peşinde olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü Yunan file bekçisi Konstantinos Tzolakis transferinde de mutlu sona ulaştı.

3+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiliz basınından Hull Live'da yer alan habere göre; sarı-siyahlı ekip, 23 yaşındaki milli kaleci ile 3+1 yıllık sözleşme şartlarında el sıkıştı. Genç eldivenin kulübü Olimpiakos ile de ortak noktada buluşan Hull City yönetimi, transferi resmiyete kavuşturmak için son pürüzleri gideriyor.

24 SAAT İÇİNDE İSTANBUL'A GELİYOR

İki kulüp arasında sözleşme detayları üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının an meselesi olduğu belirtilirken, Tzolakis'in 24 saat içinde İstanbul'a gelerek kendisini Hull City'e bağlayacak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Bu flaş transferin mali boyutu ise Ada basınında geniş yankı buldu. Haberin detaylarında, Konstantinos Tzolakis için ödenecek dev bonservis bedelinin kulüp tarihinin rekorunu kıracağı kaydedildi. Ödenecek olan miktarın, 2016-2017 sezonunda Ryan Mason transferi için kasadan çıkan 13,2 milyon Sterlin'i aşarak Hull City tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçeceği vurgulandı.