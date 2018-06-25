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Aziz Yıldırım'ın hücum botu üretimi işine gireceği iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.06.2018 14:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a yenildikten sonra rotayı özel hayatına çevirmişti... Ve, Yıldırım'ın bundan sonra ne yapacağı ortaya çıktı...

Ali Koç’la girdiği seçim yarışmasında, “Ben kaybedersem Fenerbahçe kaybeder ama ben kazanırım. İşlerimi ihmal ettim. Hızlı bir şekilde işlerime dönerim” açıklaması yapmıştı. Yıldırım seçimi kaybettikten sonra gerçekten işlerine ağırlık vermeye başladı.

Önemli anlaşmalar yapacak

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Önce ailesine zaman ayıran ve kızı Yaz’la bir görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Yıldırım’ın neler yaptığı merak konusuydu.

Önce ailesine zaman ayıran ve kızı Yaz’la bir görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Yıldırım’ın neler yaptığı merak konusuydu.
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Akşam'da yer alan habere göre; Yıldırım’ın, dev bir yatırım için bugün düğmeye basacağı ve hücum botu üretimi işine gireceği öğrenildi.

Akşam'da yer alan habere göre; Yıldırım’ın, dev bir yatırım için bugün düğmeye basacağı ve hücum botu üretimi işine gireceği öğrenildi.
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Aziz Yıldırım, zaman kaybetmeden Sudan’ın yolunu tutacak.

Aziz Yıldırım, zaman kaybetmeden Sudan’ın yolunu tutacak.
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Hücum botu üretimi için tersane kuracak olan Yıldırım, Sudan’da bazı önemli anlaşmalar yapacak.

Hücum botu üretimi için tersane kuracak olan Yıldırım, Sudan’da bazı önemli anlaşmalar yapacak.
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Aziz Yıldırım, böylece dev projesinin ilk startını resmen vermiş olacak.

Aziz Yıldırım, böylece dev projesinin ilk startını resmen vermiş olacak.
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Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’de yaşanan gelişmeleri de yakından takip ettiği ve camianın önde gelen isimleriyle fikir alışverişi yaptığı da öğrenildi.

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’de yaşanan gelişmeleri de yakından takip ettiği ve camianın önde gelen isimleriyle fikir alışverişi yaptığı da öğrenildi.
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Fenerbahçe aziz yıldırım Spor Toto Süper Lig

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