Aziz Yıldırım'ın hücum botu üretimi işine gireceği iddia edildi

Ali Koç’la girdiği seçim yarışmasında, “Ben kaybedersem Fenerbahçe kaybeder ama ben kazanırım. İşlerimi ihmal ettim. Hızlı bir şekilde işlerime dönerim” açıklaması yapmıştı. Yıldırım seçimi kaybettikten sonra gerçekten işlerine ağırlık vermeye başladı.
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