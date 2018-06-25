Aziz Yıldırım'ın hücum botu üretimi işine gireceği iddia edildi

Ali Koç’la girdiği seçim yarışmasında, “Ben kaybedersem Fenerbahçe kaybeder ama ben kazanırım. İşlerimi ihmal ettim. Hızlı bir şekilde işlerime dönerim” açıklaması yapmıştı. Yıldırım seçimi kaybettikten sonra gerçekten işlerine ağırlık vermeye başladı.

Önemli anlaşmalar yapacak

1 / 6 Önce ailesine zaman ayıran ve kızı Yaz’la bir görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Yıldırım’ın neler yaptığı merak konusuydu.

2 / 6 Akşam'da yer alan habere göre; Yıldırım’ın, dev bir yatırım için bugün düğmeye basacağı ve hücum botu üretimi işine gireceği öğrenildi.

3 / 6 Aziz Yıldırım, zaman kaybetmeden Sudan’ın yolunu tutacak.

4 / 6 Hücum botu üretimi için tersane kuracak olan Yıldırım, Sudan’da bazı önemli anlaşmalar yapacak.

5 / 6 Aziz Yıldırım, böylece dev projesinin ilk startını resmen vermiş olacak.