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Azize Bekar olimpiyatlara göz kırpıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

25 Ocak’ta Antalya Belek’te başlayan Grand Prix Yol Bisikleti Elit Kadınlar Yarışında Azize Bekar, 32 sporcu arasında 6.

25 Ocak’ta Antalya Belek’te başlayan Grand Prix Yol Bisikleti Elit Kadınlar Yarışında Azize Bekar, 32 sporcu arasında 6. sıraya yerleşerek, performansı ile 2024 Olimpiyatları için hazır olduğunu gösterdi.
Duru Bulgur Performans Spor Kulübü’nün sporcusu Azize Bekar, Uluslararası 2020 Kış Antrenman Yarış Serisinin UCI 1.2 kategorisindeki ilk yarışı olan Grand Prix Yol Bisikleti Belek Yarışında 32 sporcu arasında ilk 10’da yer almayı başardı. 25 Ocak Cumartesi günü Elit Kadın ve Elit Erkek kategorilerinde yapılan Grand Prix Yol Bisikleti Yarışları Belek’te 122,8 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. 4 ülkeden 5 takımın mücadele ettiği Elit Kadınlar Yarışında birinciliği Olha Kulynych, ikinciliği Olena Sharga, üçüncülüğü Viktoriia Melnychuk aldı. Türkiye Elit Bayan Milli Takımında, Fatma Sezer, Azize Bekar ve Ezgi Bayram yer aldı. Yarışlarda Azize Bekar Türkiye Bayan Milli Takımı içerisinde en iyi dereceyi elde etti. Elit Kadınlar kategorisinde ilk sezonu olmasına karşın Bekar, performansı ile 2024 Olimpiyatları için hazır olduğunu gösterdi.
4 ülkeden 9 takım ve 59 sporcunun katıldığı Elit Erkekler Yarışında ise birinciliği Salcano Sakarya BB Takımından Emre Yavuz, ikinciliği takım arkadaşı Onur Balkan, üçüncülüğü Minsk Cycling Club’tan Alexei Shnyrko aldı. Uluslararası 2020 Kış Antrenman Yarış Serisi, 9 Şubat’taki Manavgat etabıyla devam edip, 16 Şubat’taki Antalya etabıyla sona erecek.

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