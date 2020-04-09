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Aziziye’de Pandemi savaşı

ERZURUM HABERLERİ  | 09.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan Korona salgınının önlenmesi için ilk andan itibaren olağanüstü tedbirler dikkatleri üzerine çeken Aziziye Belediyesinde ilçe sınırları dâhilinde dezenfeksiyon çalışmaları had safhaya ulaştı.Başkan Muhammed Cevdet Orhan, öncülüğünde gün içerisinde birden fazla zaman diliminde yapılan toplantılarda tüm öngörüler masaya yatırılıyor.

Dünyayı etkisi altına alan Korona salgınının önlenmesi için ilk andan itibaren olağanüstü tedbirler dikkatleri üzerine çeken Aziziye Belediyesinde ilçe sınırları dâhilinde dezenfeksiyon çalışmaları had safhaya ulaştı.
Başkan Muhammed Cevdet Orhan, öncülüğünde gün içerisinde birden fazla zaman diliminde yapılan toplantılarda tüm öngörüler masaya yatırılıyor. İlçenin hemen her noktasını içine alan dezenfeksiyon çalışmaları sürekli hale getiriliyor. Ekiplere yapılan yeni takviyeler ile 20 binden fazla konutun ilaçlanması programa alınmış durumda. Halihazırda Ilıca, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde yüzde 90’lık bölümün ilaçlaması tamamlanırken Başkan Muhammed Cevdet Orhan, bu çalışmaların yenilenerek sürdürüleceğini söyledi. Dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşın taleplerinin karşılanması ve evde kalınması yönünde teşvikse uygulamalarının da sürdüğünü anlatan Başkan Orhan, "Hemen her gün hatta gün içerisinde birden fazla olacak şekilde yönetim birimlerimizle toplantı halindeyiz. Eksiklerimizi ve talepleri anlık müdahalelerle kapatmaya çalışıyoruz. Bu noktada belediye çalışanlarımızın özverili çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Pandemi konusunun gündemimizden tamamen kaldırılması için olağanüstü gayret gösteriyoruz. Devletimizin yönlendirmelerine de sürekli olarak katkı sunuyoruz. İlçemizin belediyecilik hizmetlerinden istifade etmesi noktasında bu çalışmalarımızın meyvelerini vermesini bekliyoruz. Devletimizin büyüklüğünü Korona salgını ile bir kez daha gördük. Tüm dünyanın gıpta ettiği bir sağlık sistemine sahibimiz. İnanıyorum ki büyük Türkiye bundan sonraki süreçte deha da güçlü olduğunu hissettirecektir" diye konuştu.

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Fulya Eczanesi
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