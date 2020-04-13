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Aziziye’de sürekli denetim

ERZURUM HABERLERİ  | 13.04.2020 16:19 | Son Güncelleme

Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs salgını tedbirlerine yoğunluk kazandırdı.

Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs salgını tedbirlerine yoğunluk kazandırdı. İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren gıda ürünleri satışı yapan market, ekmek fırınları, pasta imalathaneleri ve manavların denetimlerini sürdürüyor. Hijyenik kurallara uyulmayan işletmeler bundan sonra ağır para cezalarına maruz kalacakları konusunda ihtar edildiler. Denetlemelerde işletmelerin hijyen kurallarına uyumları, fırınlarda ekmek gramajları ile işletme içerisinde ki müşteri sayısı konusunda uyarıları yapan zabıta ekipleri sosyal mesafeler ve fiyat etiketlerini de değerlendirmeye aldılar. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığı konusunda vatandaşların duyarlılığına dikkat çekti. Vatandaşların en küçük ihmali bile çağrı merkezine bizzat şikayet ettiğini söyleyen Başkan Orhan, esnafın satış esnasında maske eldiven kullanıp kullanmadığının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.
Zabıta ekipleri her an her yerde
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, denetimlerde zabıta ekiplerinin Covid 19 virüsü konusunda sürekli olarak esnafı ve vatandaşın bilgilendirildiğini kaydetti. Vatandaşı aldatmaya ve sağlığını tehdit eden tüm ihmallerin denetildiğini söyleyen Başkan Orhan, “Aziziye ilçe sınırlarımız içerisinde vatandaşımızın sağlığını hiçe sayan hiçbir esnafın gözünün yaşına bakmayız. Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık bakanlığımızın büyük emekler sarf ederek yürüttüğü salgın savaşını sekteye uğratacak en ufak bir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. En ufak bir hoşnutsuzluk karşısında şikâyetlerini iletmekten kaçınmasınlar” diye konuştu.

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